"Tolles Angebot": Fischer zeigt Verständnis für Kruse

Union Berlin ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen. Der Erfolgsweg soll sich nun auch ohne den abgewanderten Ex-Nationalspieler Max Kruse fortsetzen. In Augsburg könnte Neuverpflichtung Sven Michel zum Debüt kommen.

Am Donnerstag schwebte der Geist von Max Kruse noch einmal durchs Stadion An der Alten Försterei. Auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel des 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg bekam Trainer Urs Fischer einige Fragen zum Abgang Kruses gestellt, der am Sonntag mit unmoralischen Angeboten für den Spieler und Union zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg gelockt worden war.

Fischer versuchte, das Thema nicht so groß werden zu lassen. Aber der Schweizer stillte artig die Wissbegier der Medienvertreter. "Auch ich war überrascht. So ist Fußball. Es geht weiter. Was soll ich mich aufhalten mit Dingen, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Max hat sich entschieden, uns zu verlassen", sagte Fischer. "Wichtig ist für uns, dass wir mit Sven Michel nicht einen 1:1-Ersatz, aber zumindest einen Ersatz bekommen konnten. Das ist auch etwas. Von daher fokussiere ich mich auf die Jungs, die da sind."

In Augsburg noch sieglos

Obwohl Kruse vom Tabellenvierten Union zum aktuellen Kellerkind Wolfsburg wechselte und auch die noch vorhandene Pokalchance auf seinen ersten nationalen Titel wegwarf, widersprach Fischer der These, dass im Fall Kruse Geld wichtiger als sportlicher Erfolg sei. Er könne Kruses Entscheidung für den VfL angesichts des "tollen Angebots dann auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen", so Fischer.

Das Spiel eins nach Kruse wäre auch mit Kruse eine Herausforderung geworden. In Augsburg konnte Union bei jeweils zwei Anläufen in der 1. und 2. Bundesliga noch nie gewinnen. Im Oberhaus gab es 2019/20 ein 1:1 und 2020/21 eine 1:2-Niederlage, bei der der Ex-Unioner Rafal Gikiewicz einen Strafstoß von Marcus Ingvartsen hielt. "Ich empfinde Augsburg als eine aktive Mannschaft, die über 90 Minuten immer versucht, anzulaufen und den Gegner zu stressen", sagte Fischer. "Ihr Spiel hinter die Kette und über den zweiten Ball mit der zweiten Welle ist gefährlich. Sie kommen auch immer wieder über die Seite und suchen das Eins gegen Eins. Ich erwarte ein echt schweres Spiel."

Awoniyi vor Comeback

In personeller Hinsicht steht Neuverpflichtung Sven Michel (SC Paderborn) vor seinem Debüt. Der Angreifer, der sich noch an die Automatismen in Köpenick gewöhnen muss, rückt vermutlich nicht gleich in die Startelf. Der seit Dienstag mittrainierende Offensivmann könnte aber eingewechselt werden. Im Angriff hat Fischer die Qual der Wahl. Taiwo Awoniyi, der vom Afrika-Cup zurückgekehrt ist, dürfte sein Comeback erleben.

Bei Mittelfeldmann Andras Schäfer, der kürzlich von Dunajska Streda geholt wurde, sieht es noch nicht nach einem Einsatz aus. Der ungarische Nationalspieler bestand zwar am Donnerstag einen Belastungstest und kann nun voll mittrainieren. Die Begegnung in Augsburg kommt für ihn aber sicher zu früh.

Passen müssen zudem Mittelfeldmann Grischa Prömel und Verteidiger Julian Ryerson. Beide befinden nach Corona-Infektionen in häuslicher Isolation. Bei Vizekapitän Prömel äußerte Fischer die Hoffnung, dass er sich am Wochenende freitesten könne. Dann könnte Prömel zumindest beim nächsten Heimspiel am 13. Februar gegen Borussia Dortmund vielleicht wieder mitmischen.