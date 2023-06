"Tolle körperliche Voraussetzungen": Gohlke verstärkt die Arminia-Defensive

Nach dem Abstieg befindet sich Arminia Bielefeld vor der kommenden Drittliga-Saison im Umbruch. Mit Gerrit Gohlke haben die Ostwestfalen nun eine weitere Verstärkung für die Defensive gefunden.

Nach dem bitteren Abstieg in die 3. Liga baut Arminia Bielefeld den Kader vor der anstehenden Drittliga-Saison kräftig um - am Donnerstagabend gab der DSC nun den sechsten Neuzugang bekannt. Innenverteidiger Gerrit Gohlke kommt vom künftigen Ligakonkurrenten SV Waldhof Mannheim auf die Alm. Über die vertragliche Details mit dem 24-Jährigen machte der Klub keine Angaben.

Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel hob in der Pressemitteilung noch einmal die Stärken des Defensivmanns hervor: "Gerrit hat tolle körperliche Voraussetzungen", ist Mutzel überzeugt, dass der Neuzugang den Bielefelder Gegnern das Leben schwer machen werde.

"Ich will meine körperlichen, athletischen Stärken einbringen, um unserer neuen Mannschaft zu helfen. Ich freue mich extrem, Teil des Teams zu werden", sagte der 24-Jährige über seine neue Aufgabe. In der abgelaufenen Saison kam Gohlke, der aus der Offenbacher Jugend stammt, verletzungsbedingt nur zu neun Pflichtspieleinsätzen (ein Tor) für die Mannheimer, für die er seit Januar 2020 insgesamt 63 Partien in der 3. Liga sowie im DFB-Pokal bestritt.