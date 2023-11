"Tolle Geschichte": LASK kämpft an der Anfield Road gegen das Ende der europäischen Träume

Mit dem Auswärtsspiel in Liverpool wartet auf den LASK der Höhepunkt der laufenden Saison. Wollen die Oberösterreicher in der Europa League überwintern, ist eine Sensation Pflicht.

Der LASK gastiert am Donnerstag in Liverpool. IMAGO/Propaganda Photo

Bereits unmittelbar nach der Auslosung wurde das Auswärtsspiel beim FC Liverpool in den Reihen des LASK als großes Highlight ausgerufen. Am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist es für die Oberösterreicher nun so weit: Die Schwarz-Weißen gastieren erstmals in der Vereinsgeschichte an der altehrwürdigen Anfield Road und dürfen vor dem Duell gegen den englischen Spitzenklub noch auf ein Überwintern im Europacup hoffen.

Der LASK liegt in Gruppe E mit drei Zählern zwar nach wie vor auf dem letzten Platz, hat nach dem 3:0-Heimsieg über Union Saint-Gilloise aber nur mehr einen Punkt Rückstand auf die Belgier. Die beiden ersten Plätze scheinen sich indes Liverpool (9) und Toulouse (7) auszumachen. Die Franzosen siegten in der vergangenen Runde mit 3:2 gegen die Reds und verschlechterten die Ausgangslage der beiden Nachzügler somit massiv. LASK-Trainer Thomas Sageder sah sich im Nachgang an den vierten Spieltag sogar dazu veranlasst, Kritik an der Aufstellung von Jürgen Klopp zu üben.

Liverpool holt Unentschieden bei Manchester City

Will der LASK in der Europa League überwintern, ist ein Punktgewinn an der Anfield Road Pflicht. "Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, glauben wir immer an unsere Chance, etwas mitnehmen zu können. Wir wollen dem FC Liverpool alles abverlangen", kündigte Sageder in einer Aussendung der Oberösterreicher an. Allerdings befindet sich der 19-fache englische Meister bereits seit Saisonbeginn in starker Form, am Samstag holte Liverpool ein 1:1-Unentschieden beim amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City.

Das Hinspiel in Linz entschieden die Engländer nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 für sich, Klopp zeigte sich von der Vorstellung der Athletiker nach Schlusspfiff aber durchaus angetan. "Sie waren sehr gut organisiert, haben es in vielen Bereichen toll gemacht", lobte der ehemalige Dortmund-Coach. Auf nationaler Ebene nahm der LASK danach so richtig Fahrt auf und konnte unter anderem die beiden Spitzenteams Red Bull Salzburg (1:0) und Sturm Graz (3:1) besiegen.

"Die Vorfreude ist riesig"

Am Donnerstag wartet auf den LASK nun zweifellos die bisher größte Herausforderung in der laufenden Saison. "Für uns als Mannschaft und für den gesamten Verein ist dieses Spiel natürlich eine tolle Geschichte, die Vorfreude bei uns allen ist riesig", schloss sich Sageder jenen Worten an, die Kapitän Robert Zulj bereits vor wenigen Tagen im kicker-Interview gewählt hatte.

Allerdings könnte das Auswärtsspiel in Liverpool für die Linzer bereits das Ende aller europäischen Träume bedeuten. Dann nämlich, wenn der LASK verlieren und Saint-Gilloise im Parallelspiel bei Toulouse gewinnen sollte. Selbst Rang drei, der zum Umstieg in die Conference League berechtigen würde, wäre für die Sageder-Elf vor dem abschließenden Heimspiel gegen Toulouse (14. Dezember, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) rechnerisch dann nicht mehr erreichbar.