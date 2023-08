"Toll, dass er da war": Deutsche Basketballer erhalten Besuch von "Dirkules"

Basketballer sind oft groß. Wenn also jemand als besonders großer Spieler gewürdigt wird, steckt wohl mehr dahinter als die reine Körperlänge. So war es am Sonntag auch bei Dirk Nowitzki.

Der ehemalige Nationalspieler war Zuschauer bei der Weltmeisterschaft. Er besuchte das Spiel von Deutschlands Team im Land Japan. Für die Spieler auf dem Feld war das eine Ehre. "Es ist toll, dass Dirk hier war", sagte Kapitän Dennis Schröder. Dirk Nowitzki sei der größte deutsche Basketballer, meint er.

Tatsächlich hat Dirk Nowitzki als Spieler riesige Erfolge gefeiert und ist weltbekannt. Mit der Nationalmannschaft holte er zum Beispiel Bronze bei einer WM und Silber bei einer EM. Außerdem gewann er in den USA in der stärksten Basketball-Liga der Welt namens "NBA" mit den Dallas Mavericks die Meisterschaft im Jahr 2011. Er war dabei der beste Spieler in seiner Mannschaft. Sein Spitzname lautet seit der Zeit in den USA "Dirkules".

Eine WM-Medaille will auch das jetzige Team mindestens erreichen. Dafür sind die Spieler auf einem guten Weg. Am Sonntag siegten sie gegen Australien. Nun spielen sie am Dienstag gegen Finnland. Klar ist aber schon jetzt: Deutschland kommt in die nächste Runde. Auch auf Dennis Schröder und die anderen könnte also etwas ganz Großes warten.