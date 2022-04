Tolisso zurück in Frankreich: "Er ist fertig mit der Welt"

Corentin Tolisso (27) bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Deshalb ist der Bayern-Profi vorerst nach Frankreich zurückgekehrt.

Er war einer der unfreiwilligen Hauptdarsteller in jener 85. Minute in Freiburg, über die auch weiterhin reichlich diskutiert werden wird. Corentin Tolisso, den Julian Nagelsmann in der 62. Minute erst für Torschütze Leon Goretzka eingewechselt hatte, schritt wieder vom Feld - mit hängendem Kopf direkt in Richtung Katakomben.

Nach dem Spiel sprach Nagelsmann beim Franzosen von Magenproblemen, tatsächlich aber hatte sich Tolisso erneut - wie erst vor wenigen Wochen - einen Faserriss zugezogen. "Ich dachte tatsächlich, dass er Magenprobleme hatte", erklärte Nagelsmann am Dienstag vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Villarreal. "Ich habe das im Spiel gar nicht mitgekriegt, auch danach nicht. Ich habe erst, als wir wieder in München waren, erfahren, dass er einen Faserriss hat."

Zum fünften Mal fällt Tolisso deshalb alleine in dieser Saison aus, viermal wegen einer Verletzung, einmal aufgrund einer Corona-Infektion. Die Bayern-Zeit des 2017 für 41,5 Millionen Euro verpflichteten Mittelfeldspielers bleibt von Verletzungen überschattet, im Sommer läuft sein Vertrag aus.

"Er ist von alleine rausgegangen, weil er am Boden zerstört war", sagte Nagelsmann: "Er ist fertig mit der Welt, das ist auch verständlich, aus sportlicher Sicht. Er hat viele Muskelfaserrisse gehabt in den letzten Monaten, Jahren, sehr viele Ausfalltage, dazu einen auslaufenden Vertrag. Das ist natürlich eine nicht ganz so einfache Situation für den Spieler. Es tut mir sehr leid für ihn. Er ist jetzt in Frankreich und versucht, da ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, um neue Kraft und neuen Mut zu schöpfen."

Endet Tolissos Zeit in München?

Fraglich bleibt, ob Tolisso nochmal die nötige Kraft aufbringt, um im Bayern-Trikot entscheidende Akzente zu setzen. Bevor er sich Ende Februar gegen Fürth (4:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, befand sich der bald 28-Jährige in einer guten Form, traf sowohl in Köln (4:0) als auch in Berlin (4:1) und überzeugte im Topspiel darauf gegen Leipzig (3:2).

Nun deutet alles darauf hin, dass Tolissos Zeit in München so enden wird, wie sie oft lief: nicht nach Plan.