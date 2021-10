Tolisso steigt wieder ins Teamtraining ein

Corentin Tolisso ist ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Nach wochenlanger Pause stand der Mittelfeldspieler am Montag wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Platz.

Corentin Tolisso blieb nur die Zuschauerrolle, Spiel für Spiel, Sieg für Sieg. Während der FC Bayern in den vergangenen Wochen bis zum 1:2 gegen Eintracht Frankfurt Partie um Partie gewann, saß Tolisso lediglich auf der Tribüne.

Anfang September war der 27-Jährige von der französischen Nationalmannschaft nach München zurückgekehrt und hatte seither mit einer Wadenverletzung zu kämpfen. Tolisso konnte nur individuell trainieren - nun aber ist er zurück.

Ob der Mittelfeldspieler schon am Sonntag beim Gipfeltreffen in Leverkusen für den Kader in Frage kommt, ist noch offen.