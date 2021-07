Tolisso positiv auf Corona getestet - Isolation in Frankreich

Die schlechten Personal-Nachrichten beim FC Bayern reißen nicht ab: Corentin Tolisso wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die gaben die Münchner am Dienstagmittag per Twitter bekannt.

Der Franzose befindet sich derzeit in häuslicher Isolation in seiner Heimat. Eigentlich hätte Tolisso nach seiner EM-Teilnahme mit den beiden anderen Franzosen im Bayern-Kader, Kingsley Coman, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard - am Dienstag wieder ins Training einsteigen sollen, nachdem am Montag noch leistungsdiagnostische Untersuchungen angestanden hatten.

Schlechter Start ins letzte Vertragsjahr

Damit beginnt für Tolisso die neue Saison denkbar schlecht. Schon in der vergangenen Spielzeit musste der 26-jährige Mittelfeldspieler wegen eines Sehnenrisses im linken Oberschenkel lange pausieren und kam 2020/21 nur auf 16 Bundesligapartien, wobei er allerdings nur fünfmal vom letztjährigen Bayern-Trainer Hansi Flick in die Startformation beordert wurde.

Sein Abschied aus München war in der vergangenen Runde immer mal wieder ein Thema. Seit Juli 2017 spielt Tolisso beim deutschen Rekordmeister, sein Vertrag läuft im Sommer 2022 aus.