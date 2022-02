Tolisso hat "nur" einen Muskelfaserriss

Corentin Tolisso musste bei Bayerns 4:1 gegen Fürth Mitte der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose ist nicht so schlimm wie befürchtet.

Es sah nicht gut aus bei Tolisso, der nach einem Zweikampf mit Paul Seguin am Boden liegen blieb. Der Franzose fasste sich an den hinteren linken Oberschenkel, boxte auf den Rasen, schrie in die Luft - sofort war klar, dass er sich verletzt hatte.

In der 25. Minute kam dann Serge Gnabry für Tolisso ins Spiel. Beim Mittelfeldmann befürchteten sie beim FC Bayern schon Schlimmeres. "Er hat einen Muskelfaserriss", berichtete Trainer Julian Nagelsmann nach dem 4:1 gegen das Schlusslicht bei DAZN und schnaufte dann durch: "Klar ist das Pech. Aber Gott sei Dank ist es nicht mehr. Wir haben erst befürchtet, dass es etwas Schlimmeres ist. Aber es ist in Anführungszeichen nur ein Faserriss."

Komplette Entwarnung konnte der Coach bei Lucas Hernandez geben, der kurz nach dem Seitenwechsel durch Niklas Süle ersetzt werden musste. "Luci hat nichts Schlimmes, es ist nur eine Verhärtung in der Wade", beruhigte Nagelsmann.