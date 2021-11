Tolisso: Ein letztes Mal wichtig?

Corentin Tolissos Abschied vom FC Bayern zeichnet sich ab. Doch vorher könnte der Franzose mit zum Saisonende auslaufendem Vertrag noch einmal richtig wichtig werden: schon am Samstag im Topspiel bei Borussia Dortmund.

Joshua Kimmich wird das deutsche Topduell aufgrund seiner COVID-19-Infektion verpassen, mit Marcel Sabitzer fällt ein potenzieller Vertreter aus, Marc Roca spielt fast keine Rolle. Viel spricht also dafür, dass Trainer Julian Nagelsmann beim Duell Zweiter gegen Erster erneut Tolisso an die Seite Leon Goretzkas auf der Doppelsechs stellen wird. Dabei stand der Franzose beim mageren 1:0 gegen Arminia Bielefeld erst zum zweiten Mal in dieser Bundesligasaison in der Startelf und spielte zum ersten Mal durch - allerdings besser als der ausgewechselte Goretzka. Dazu kommt ein 90-minütiger Einsatz in der Champions League beim Sieg in Kiew (2:1). Tolisso kam aufgrund einer Corona-Infektion schleppend in die Saison, fehlte zwischendurch - wie so oft - verletzt, nimmt nun aber offenbar Fahrt auf.

Plötzlich ist der Mittelfeldspieler und Weltmeister wieder wichtig, obwohl die Zeichen einen Abschied vom FC Bayern deuten. Vielleicht schon im Winter, wenn letztmals eine (kleine) Ablöse fließen könnte, spätestens im Sommer nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Eine Verlängerung hat sich bislang jedenfalls nicht angedeutet.

Tolisso in der Elf gegen Dortmund muss für Bayern kein Nachteil sein. Im Supercup 2020 erzielte er beim 3:2-Sieg einen Treffer, Wochen später wurde er für den verletzten Kimmich früh eingewechselt, die Münchner siegten im Ligagipfel mit 3:2. Tolisso bringt Dynamik und Torgefährlichkeit ein, ein Stratege wie Kimmich ist er nicht. Und keineswegs Nagelsmanns einzige Option.

Der Trainer könnte statt Tolisso auch Jamal Musiala aus dem Hut zaubern. Es wäre eine mutige, überraschende Variante, die der Trainer vor Bielefeld jedoch selbst ins Spiel brachte. Gegen die Arminia leitete der 18-Jährige den Siegtreffer als Joker ein, er kann enge Situationen im Mittelfeld dank seiner feinen Technik auflösen und mit schnellem Raumgewinn gefährliche Situationen heraufbeschwören. Auch im Spiel gegen den Ball sind Fortschritte bei Musiala zu erkennen, Nagelsmann bestätigt dies. Defensiv jedoch dürfte Tolisso noch die konservative, weil etwas sicherere Variante sein. Spannend, auf wen Nagelsmanns Wahl fällt.