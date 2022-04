Tokus Kampfansage: "Sechs Punkte möglich - und die wollen wir holen"

Durch die 0:3-Niederlage in Würzburg hat Viktoria Berlin den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Trotzdem ist man in der Hauptstadt zuversichtlich, am Ende über dem Strich zu stehen.

Farat Toku und Viktoria Berlin kämpfen um den Klassenerhalt, haben aber nur noch zwei Heimspiele zu bestreiten. IMAGO/foto2press