Tödliche Tragödie bei Ironman-EM in Hamburg

Bei der Ironman-EM in Hamburg ist es zu einer tödlichen Tragödie gekommen: Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Radfahrer seinen Verletzungen erlegen.

Teilnehmer wechseln bei der Triathlon-EM in Hamburg auf das Rad. IMAGO/Nordphoto

Wie ein Einsatzleiter der Polizei dem übertragenden TV-Sender ARD bestätigte, ist ein Fahrer eines Begleitmotorrads während des Radrennens nach einer Kollision mit einem teilnehmenden Radfahrer noch an der Unfallstelle verstorben. Der Motorradfahrer war zuvor frontal mit dem Fahrradfahrer zusammengeprallt.

Insgesamt soll es laut der "Sportschau" drei Schwerverletzte bei dem Unfall gegeben haben. Darunter auch der an der Triathlon-EM teilnehmende Radfahrer, der aber nicht in Lebensgefahr schweben soll. Auch der Kameramann, der als Sozius auf dem Motorrad mitfuhr, erlitt Verletzungen. Er wurde wie der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt, die Kollision ereignete sich an einem geraden Streckenabschnitt an einem Deich. Auch wie es mit der Veranstaltung weitergeht, ist noch offen.