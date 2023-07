Töchter drücken Tatjana Maria die Daumen

Wer bei einem Turnier mitmacht, möchte möglichst weit kommen. Das ist auch bei der deutschen Tennis-Spielerin Tatjana Maria nicht anders.

An diesem Dienstag startet sie bei einem der bekanntesten Turniere der Welt: Wimbledon in Großbritannien. Tatjana Maria hat aber zwei weitere Gründe, möglichst lange dabei zu sein: ihre beiden Töchter, neun und zwei Jahre alt. "Wimbledon ist ihr Lieblingsturnier", verriet die Spielerin jetzt. Die Mädchen können während des Turniers einen Kinderhort besuchen.

Dort scheint es ihnen super zu gefallen. "Sie wollen da die ganze Zeit drin sein", erzählt Tatjana Maria. "Deshalb planen wir auch immer alles da drumherum. Dass sie um elf Uhr reingehen und solange bleiben, bis sie schließen."

Vor einem Jahr war der Wunsch der Mädchen in Erfüllung gegangen. Tatjana Maria erreichte bei dem Turnier überraschend das Halbfinale. Nun soll es am besten wieder so klappen. Neben Tatjana Maria treten auch andere deutsche Spielerinnen und Spieler in Wimbledon an, darunter auch Tennis-Star Alexander Zverev.