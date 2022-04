Todesfelde zerpflückt Eichede in Durchgang zwei

Ein Fingerzeig in Richtung Titel? Das nachgeholte Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte der Liga, SV Eichede und SV Todesfelde, endete mit einem überraschend klaren 5:1-Erfolg der zuletzt von Corona gebeutelten Gäste.

Es war das letzte offene Spiel der Vorrunde der Oberliga Schleswig-Holstein Süd: Der SV Eichede empfing den SV Todesfelde, der zuletzt erst wieder nach langer Corona-Zwangspause in den Spielbetrieb einsteigen konnte. Dass die Gäste im Rennen um Meisterschaft und Relegationsteilnahme dadurch aus dem Tritt geraten waren, lässt sich nicht behaupten. Mit 5:1 gewann der SVT das mit Spannung erwartete Duell beim SVE am Ende deutlich.

Dabei war es die Heimelf, die nach ausgeglichenem Beginn noch in Führung ging: Eine Co-Produktion von Clausen und Rathjen führte in Minute 25 zum 1:0. Doch die Gäste reagierten und drängten auf den Ausgleich, der kurz vor der Pause auch fallen sollte: Krause bediente Liebert, der direkt zum 1:1 einnetzte (43.). Dass der zweite Durchgang dann so deutlich an die Gäste gehen sollte, ahnte wohl keiner der über 800 Zuschauer. Goalgetter Pajonk aber gab schnell die Richtung vor: Aus der Distanz traf er platziert zum 2:1 für sein Team (48.). Nur wenig später der nächste Gästejubel: Krause zirkelte den Ball zum 3:1 in die Maschen (52.). Verpasste Klüver mit seinem Alu-Treffer noch das 4:1, war es dann erneut Krause, der bei einem schnellen Gegenstoß vor dem Keeper cool blieb und einnetzte (68.). Und in der Nachspielzeit sollte auch Liebert seinen zweiten Tagestreffer erzielen: Nach einem weiten Ball hatte er keine Mühe mit dem 5:1 (90.+4).

Am Ende ein verdienter, wenn auch etwas zu hoch ausgefallener Erfolg effizienter Gäste, die damit auch den inoffiziellen Vorrunden-Titel einfahren und in der Aufstiegsrunde drei Zähler auf Eichede gut machen. Bei zwei Punkten Rückstand hat Todesfelde mit zwei weiteren Nachholpartien in der Hinterhand klar die Trümpfe im Rennen um Rang eins in der Hand.