Todesfelde schießt sich warm für das Top-Spiel - Pansdorf bleibt punktlos

Der SV Todesfelde bleibt weiterhin ohne Punktverlust und zeigt sich bereit für das anstehende Top-Spiel. Pansdorf verliert trotz Überzahl gegen Neumünster.

Auch im dritten Spiel der Oberliga Schleswig-Holstein Süd bleibt der SV Todesfelde ohne Punktverlust. Gegen das Tabellenschlusslicht Eutiner Sportvereinigung 08 feierte der SVT einen 5:0-Kantersieg und zeigt sich bereit für das anstehende Top-Spiel gegen den ebenfalls punktverlustfreien SV Eichede. Der haushohe Favorit ließ von Beginn an überhaupt nichts anbrennen und erstickte jegliche Hoffnungen der Heimelf auf einen möglichen Punktgewinn im Keim. So stand es schon vor dem Pausenpfiff 3:0 für die Gäste. Liebert (10.), Krause (18.) und Weidemann (40.) brachten den SVT früh auf die Siegerstraße. Zwar kam die Eutiner Sportvereinigung schwungvoll aus der Kabine, die Tore schossen aber weiterhin die Todesfelder. Den endgültigen Todesstoß verpasste Weidemann den Hausherren in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags. Den Schlussakkord dieser ansonsten sehr eintönigen Partie setzte Yilmaz, der in der 85. Minute das Tor zum 5:0-Endstand erzielte.

Während der SV Todesfolde weiterhin punktverlustfrei durch die Liga marschiert, bleibt der TSV Pansdorf weiterhin punktlos. Beim PSV Union Neumünster unterlag der TSV trotz Überzahl aufgrund zweier Standardgegentore. Um endlich die ersten drei Punkte einzufahren, hätte die Ausgangslage für Pansdorf in der Partie gegen Neumünster eigentlich nicht besser sein können. Beim Stand von 0:0 stellte Schiedsrichter Sambill nach etwa einer halben Stunde Marcel Vones mit Gelb-Rot vom Platz. In der Folge gelang es dem TSV aber nicht die Überzahl effizient auszuspielen. Nach dem Seitenwechsel stand Schiedsrichter Sambill erneut im Mittelpunkt, als er einen Zweikampf zwischen Manthe und Claasen als strafwürdiges Foul wertete und auf Elfmeter für den PSV entschied. Vom Punkt verwandelte Barendt eiskalt ins linke Eck (53.). Nur weniger Minuten später musste sich Gäste-Keeper Schramm erneut geschlagen geben, und wieder war es ein Standard-Tor. Jöhnck versenkte eine Freistoß sehenswert im Pansdorfer Gehäuse (57.). Erst nach der Einwechslung von Finn-Luca Anders kam etwas mehr Schwung in das Offensivspiel der Hausherren, so war es auch Anders, der nach einer schönen Kombination mit Grimm das 1:2 erzielte. Zwar hatte der TSV in der Schlussphase durch Anders sogar noch die Chance auf den Ausgleich, letztlich muss sich die Heimelf aber an die eigene Nase fassen, während der 60-minütigen Überzahl zu spät in die Partie gefunden zu haben.

Im Tabellenmittelfeld reichte dem FC Dornbreite Lübeck ein frühes Tor durch Lübcke (5.) zum 1:0-Heimsieg über den SV Preußen 09 Reinfeld. Einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg feierte dagegen der Oldenburger SV bei der Zweitvertretung des VfB Lübeck.