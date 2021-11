Todesfelde bombt sich an die Spitze - Vierfacher von Esebeck wütet in Oldenburg

Durch einen fulminanten 6:0-Sieg bei Kellerkind Eutin 08 katapultierte sich der SV Todesfelde zurück an die Spitze der Oberliga Schleswig-Holstein Süd. Im Kampf um die Meisterrunde hat der VfB Lübeck II enorm wichtige drei Punkte eingefahren. Youngster von Esebeck gelang dabei ein Viererpack.

Oberliga Schleswig-Holstein Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

.Mit Blick auf die Tabelle dürfte dem SV Todesfelde trotz der kalten Jahreszeit durchaus warm ums Herz werden. Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2021 fuhr der SVT einen bravourösen 6:0-Sieg gegen Kellerkind Eutin 08 ein und darf nun auf dem Platz an der Sonne überwintern. Bei enorm schwierigen Platzverhältnissen bot sich den Zuschauern zu Beginn aber eine zunächst kampfbetonte Partie mit vielen Zweikämpfen und wenigen spielerischen Höhepunkten. Zwar lag das optische Übergewicht durchaus auf Seiten des Favoriten, die erste dicke Möglichkeit wiederum auf der der Gäste. Tim Schüler kam nach einer Standardsituation aus aussichtsreicher Position zum Abschluss. Nur der Pfosten verhinderte hierbei die frühe Gäste-Führung. Im Anschluss passierte das, was zu erwarten war. Todesfelde erhöhte den Druck und belohnte sich in der 33. Minute mit der 1:0-Führung. Nach einem Abpraller, bei dem Gäste-Keeper Wulf etwas unglücklich aussah, war Todesfeldes Top-Torjäger Liebert zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Liebert war es auch, der Eutin letztlich auch den K.o.-Schlag versetzte. Noch vor der Pause legte der Musterstürmer seinen zweiten Treffer und unmittelbar nach Wiederanpfiff sogar den dritten und damit schon 17. Saisontreffer nach. Kurz darauf war Schluss für Liebert. Für ihn kam Marco Pajonk in die Partie, der nicht lange brauchte, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung erhöhte Pajonk auf 4:0 (68.). Kurz vor Schluss schnürte der Joker sogar noch den Doppelpack (88.). Den Schlusspunkt der SVT-Gala setzte Sabas, der in der ersten Minute der Nachspielzeit per Kopf das halbe Dutzend vollmachte.

Vierfacher von Esebeck lässt Lübeck jubeln

Im Tabellenmittelfeld hat der VfB Lübeck II derweil einen großen Schritt Richtung Meisterrunde vollzogen. Beim 4:2 gegen den Oldenburger SV - einer der direkten Konkurrenten im Rennen um die Qualifikation zur Meisterrunde - fuhr die Regionalliga-Reserve enorm wichtige drei Punkte ein und vergrößerte damit das Polster zur unteren Tabellenhälfte auf sieben Punkte. Die Frage nach dem Mann des Tages dürfte in diesem Fall ebenfalls leicht zu beantworten sein. Mit vier Treffern erwischte Youngster Oskar Friedrich von Esebeck einen Sahnetag und besiegte den OSV quasi im Alleingang. Für den Hattrick in Halbzeit eins benötigte er gerade einmal 23. Minuten. Rund 50 Spielminuten und zwei Anschlusstore später schob von Esebeck noch den entscheidenden vierten Treffer nach.