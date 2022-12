Tod in Katar: Große Trauer um US-Journalist Wahl

Die Fußball-Welt trauert um Grant Wahl. Der renommierte US-Journalist starb am Freitag in Doha, nachdem er während des Viertelfinals zwischen Argentinien und den Niederlanden auf der Tribüne zusammengebrochen war.

Am Freitagabend hatte Wahl kurz vor der Verlängerung noch zum 2:2-Ausgleich der Niederländer getwittert. Wenig später brach er zusammen, nach Angaben des "Wall Street Journal" habe er einen Herzinfarkt erlitten. Wie Journalisten der Deutschen Presse-Agentur berichteten, wurde Wahl schnell von Rettungskräften versorgt, die mit lebensrettenden Maßnahmen begannen. Laut WM-Organisationskomitee wurden diese auf der Fahrt ins Hamad General Hospital fortgesetzt. In der Nacht kam die erschütternde Nachricht, Wahl sei im Alter von 48 Jahren gestorben. Der Journalist selbst hatte in den Tagen zuvor berichtet, er sei gesundheitlich angeschlagen.

Seine Frau Dr. Celine Gounder schrieb auf Twitter, sie stehe "komplett unter Schock". Der US-Fußballverband erklärte: "Der ganzen US-Fußballfamilie ist das Herz gebrochen, als wir vom Verlust von Grant Wahl erfuhren. Grant hat den Fußball zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Wir sind erschüttert, dass er und sein brillanter Schreibstil uns nicht mehr beglücken werden." FIFA-Präsident Gianni Infantino kondolierte in einer Stellungnahme und drückte seine "immense Betroffenheit" aus: "Seine Liebe zum Fußball war groß."

Grant hat den Fußball zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Wir sind erschüttert, dass er und sein brillanter Schreibstil uns nicht mehr beglücken werden. Aus dem Statement des US-Fußballverbands

Wahl hatte am Montag geschrieben, er sei in einem Krankenhaus gewesen, weil ihn sein Körper im Stich gelassen habe. "Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun", schrieb Wahl. Covid habe er nicht gehabt. Im Krankenhaus sei ihm gesagt worden, dass er wahrscheinlich an einer Bronchitis erkrankt sei. "Sie gaben mir ein Antibiotikum und einen starken Hustensaft, und ein paar Stunden später geht es mir schon etwas besser. Aber trotzdem: Nicht gut."

Wahl hatte unter anderem für "Sports Illustrated" und den Sender CBS gearbeitet, aus Katar berichtete er über seine eigene Internetseite. Dort veröffentlichte er am 8. Dezember einen Beitrag, der die Gleichgültigkeit der WM-Organisatoren gegenüber toten Gastarbeitern thematisierte. Durch das Tragen von Regenbogen-T-Shirts hatte Wahl bei der WM für Aufsehen gesorgt. Vor dem Vorrunden-Spiel USA gegen Wales am 21. November war er deshalb eigenen Angaben zufolge für 25 Minuten von Sicherheitskräften festgehalten worden.

Katar war Wahls achte WM-Endrunde

Seine journalistische Laufbahn hatte Wahl beim "Miami Herald" begonnen. Der Princeton-Absolvent war Berichterstatter bei mehreren Olympischen Spielen und Fußball-Großereignissen. Die WM in Katar war bereits seine achte Endrunde, wofür er am Rande des Turniers in Doha vom zweimaligen brasilianischen Weltmeister Ronaldo zusammen mit anderen Journalisten mit einer Replika des WM-Pokals ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2009 schrieb Wahl den Bestseller "The Beckham Experiment".

MLS-Commissioner Don Garber schrieb über den Journalisten: "Er war ein freundlicher und fürsorglicher Mensch, dessen Leidenschaft für Fußball und seine Verbundenheit mit dem Journalismus unermesslich waren." Das US-Außenministerium steht laut Sprecher Ned Price in "enger Kommunikation" mit der Familie Wahls: "Wir arbeiten mit hochrangigen katarischen Beamten zusammen, um dafür zu sorgen, dass die Wünsche seiner Familie so schnell wie möglich erfüllt werden."