Tobias Wagner: "Daher bin ich guter Dinge, dass wir Spanien besiegen können"

Nach dem Unentschieden gegen Kroatien lief das Handy von Tobias Wagner über. Heute Abend kämpft er mit Österreich gegen Spanien um das Weiterkommen in die Hauptrunde der Handball-EM nach Köln. Einer wird ausscheiden.

Aus Mannheim berichten Lisa-Marie Kienzle und Felix Buß

Was war auf deinem Handy nach dem Spiel gegen Kroatien am Sonntag los?

Tobias Wagner:

Mein Handy ist explodiert. Ich habe es teilweise in den Flugmodus stellen müssen, weil es einfach zu viel war. Aber natürlich ist es cool, das zu sehen. In Österreich ist das Skifahren ja relativ groß. Und wenn man dann sieht, dass Skifahrer einem schreiben, das ist schon richtig cool und gibt noch richtig viel Kraft für die Aufgabe gegen Spanien.



Du bist seit zehn Jahren in der österreichischen Nationalmannschaft und ihr spielt diesmal um den Einzug in die Hauptrunde. Was macht diese Entwicklung aus?



Tobias Wagner:

Dass jeder Spieler in seinem Verein eine tragende Rolle hat. Das ist egal, ob der hier 60 Minuten oder da keine Minuten bekommt, im Verein spielt er eine tragende Rolle und daran reift man und kommt in Drucksituationen nicht so unter Stress. Wir hatten schon Phasen, wo Spieler im Nationalteam waren, die z.B. in Deutschland unter Vertrag standen, aber keine Sekunde spielten und dann bringst du fürs Nationalteam auch wenig. Und das ist der größte Unterschied aktuell.

"Das gibt uns einfach extreme Kraft"

Ist es auch genau der Punkt war, der euch so sicher macht, dass das Unentschieden gegen Kroatien kein "Sonntagsspiel" war?



Tobias Wagner:

Wir hatten die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Wir spielen auch kein perfektes Spiel und spielen trotzdem Unentschieden gegen Kroatien. […] Und vorher hat uns das keiner zugetraut. Und das hat uns noch mehr angespornt und auch mich persönlich. Und ich habe einfach gewusst "doch wir können das". […] Es war von beiden Seiten ein gutes Spiel und beide Seiten mit Fehlern, aber das gibt einfach extreme Kraft.



Am Freitag warf Kroatien Spanien mit zehn Toren aus der Halle. Da haben wir uns gedacht: Wir haben doch eine Todesgruppe. Nach der Videoanalyse wissen wir, dass es ein unglaublich gutes Spiel von Kroatien war und ein unfassbar schlechtes von Spanien. Wenn die spanischen Torhüter nur fünf Bälle halten, wird das ein knappes Spiel. Daher bin ich guter Dinge, dass wir sie besiegen können, denn sie sind nicht mehr das Spanien von vor fünf Jahren.

"Sie sind nicht mehr das Spanien von vor fünf Jahren"

Was glaubst du, wird in Österreich los sein, wenn ihr gegen Spanien tatsächlich punktet?



Tobias Wagner:

Ich finde es toll, wie viele österreichische Fans und hier in Mannheim unterstützen. Ich hoffe, es gibt noch viele Tickets für Köln. Natürlich hat bisher noch niemand für Köln gebucht, aber es werden doch ziemlich viele nachkommen wollen. […] Es macht einfach richtig Spaß, wie viel Freude die Fans haben, wie stolz die auf uns sind.



Die Spanier hatten einen ziemlich Holperstart ins Turnier, außerdem sind zwei wichtige Spieler verletzt. Ist Spanien in diesem Entscheidungsspiel um den Hauptrundeneinzug dennoch der Favorit?



Tobias Wagner:

Sie haben ihr verletzten Spieler eins zu eins ersetzt. Man muss sagen, dass sie […] jetzt einen Ferran Sole bringen, der bei PSG spielt. Und Viran Morros, über dessen Qualität brauchen wir nicht reden. Wie er das mit 40 noch auf die Platte bringt, werden wir sehen.

Wir müssen, so oder so, mindestens gleich viele Tore schießen wie sie. Dieses Mal sogar nicht eins mehr, sondern nur gleich viele.