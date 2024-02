Tobias Schweinsteiger wird DAZN-Experte

Streamingdienst DAZN hat Tobias Schweinsteiger in den Kreis seiner Experten aufgenommen. Der Fußballlehrer kommt am 24. Bundesliga-Spieltag erstmals zum Einsatz.

Wie DAZN am Montag meldet, wird Schweinsteiger am 24. Spieltag beim rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen als Experte eingesetzt. Ob der Trainer darüber hinaus für weitere Spiele eingeplant ist, ließ der Sender in seiner Mitteilung offen.

Schweinsteiger stand zuletzt bis November 2023 als Cheftrainer bei Zweitligist VfL Osnabrück unter Vertrag, den er eine Saison zuvor zum Aufstieg geführt hatte. Der Ex-Profi und Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger - der Ex-Nationalspieler wird wiederum seit geraumer Zeit als Fußball-Experte bei der ARD eingesetzt - spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für die SpVgg Unterhaching und den FC Bayern München II, ehe er seine Trainer-Karriere als Co bei der U 17 des DFB, der Bayern-Zweiten, dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg begann.

Setzt Bayer die Serie fort?

Das Rheinduell in Köln ist für Sonntag, den 3. März um 15.30 Uhr angesetzt. Der Effzeh steckt als Drittletzter mitten im Abstiegskampf, die Werkself strebt ihrer ersten Meisterschaft entgegen und will beim Lokalrivalen die eigene Ungeschlagen-Serie (19/4/0) fortführen.

Die Berichterstattung auf DAZN beginnt um 14.45 Uhr. Schweinsteiger kommt an der Seite von Kommentator Marco Hagemann zum Zug. Laura Wontorra wird die Sendung moderieren, für den Stimmenfang ist Daniel Herzog vorgesehen.