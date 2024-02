Tobias Reichmann und der Anruf von Uwe Gensheimer

Während der Handball-EM ließen die Rhein-Neckar Löwen mit der Nachverpflichtung von 2016-Europameister Tobias Reichmann aufhorchen. Im Vereins-Podcast Löwenfunk sprach der 35-jährige Neuzugang über den Anruf von Uwe Gensheimer, der den Stein ins Rollen brachte, sowie die sieben Tore bei seinem Debüt und die weiteren Aufgaben.

"Es hat einen Riesen-Spaß gemacht, nur nicht mit dem Ergebnis, da hätte ich mir etwas anderes gewünscht", erklärte Tobias Reichmann bei Dyn nach dem Viertelfinale im DHB-Pokal, bei dem er mit sieben Treffern gleich bester Schütze der Rhein-Neckar Löwe war, mit seinem Team durch das 24:34 beim SC Magdeburg allerdings auch das Aus im Wettbewerb quittieren musste.

"Ich habe schon gemerkt, dass ich mir nach zehn Minuten eine Pause gönnen muss", so Tobias Reichmann mit Blick auf den fulminanten Start in eine temporeiche Begegnung im Löwen-Talk mit Kevin Gerwin. "Ich gebe mir jetzt Mühe, gegen Lemgo die ersten 15 Minuten durchzuhalten", scherzt der Neuzugang im Vereins-Podcast der Rhein-Neckar Löwen.

Für den 35-jährigen ein Start von 0 auf 100, denn der Außen war seit dem Sommer vereinslos. Nach Siegen in Champions League und Meisterschaft mit Kiel und Kielce war er von Melsungen aus zu Drittligist TV Emsdetten gewechselt und hatte seit Sommer auf eine neue Chance gewartet. "Mir war klar, dass wenn noch einmal eine Anfrage kommt und die Möglichkeit besteht Handball zu spielen, es wahrscheinlich der Januar oder Februar sein wird. Die Zeit nach der EM", berichtet Reichmann von der Wartezeit.

Anruf von Uwe Gensheimer

"Mich hat es umso mehr gefreut, dass mich mit den Löwen ein Top-Klub kontaktiert hat und ich mich noch einmal in der HBL beweisen kann", so der Europameister von 2016, der von einem früheren Mitspieler aus der Nationalmannschaft kontaktiert wurde. Es folgte ein Gespräch mit Sebastian Hinze und dann der Vertrag - zunächst bis Saisonende.

Der Routinier stieg ins Training ein und zeigte mit den sieben Treffern in Magdeburg dann umgehend, dass er die erhoffte Verstärkung sein kann. "Ich wurde im Verein und in der Mannschaft wunderbar aufgenommen. Das macht es mir natürlich viel einfacher reinzukommen", so Tobias Reichmann, der anfügt: "Es macht mir nach wie vor tierisch Spaß, überhaupt zu spielen und wieder die Chance zu bekommen, mich zu beweisen. Ich freue mich, den Löwen helfen zu dürfen."

Im Löwen-Podcast spricht Tobias Reichmann aber nicht nur über den aktuellen Wechsel und die bevorstehenden Aufgaben - er blickt in dem gut einstündigen Talk mit Kevin Gerwin auch auf seinen Karriereweg zurück, der ihn vom Internat in Cottbus über Stationen in Kiel, Wetzlar, Kielce, Melsungen und Emsdetten nun zu den Löwen führte und ihn zum Europameister machte. Auch über die Pläne nach dem Ende der aktiven Spielzeit - eine Indoorspielhalle für Sport mit Kindern und Jugendlichen - spricht der Rückkehrer.

» Löwenfunk mit Tobias Reichmann bei spotify

» Löwenfunk mit Tobias Reichmann bei youtube