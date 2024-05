Tobias Reichmann trotz starker Leistungen mit Abschied von den Rhein-Neckar Löwen

Tobias Reichmann wird die Rhein-Neckar Löwen zum Saisonende wieder verlassen. Der Rechtsaußen war im Januar kurzfristig verpflichtet worden, um die Verletzung von Kapitän Patrick Groetzki aufzufangen.

"Wir hätten Tobias sehr gerne ein Angebot unterbreitet. Er hat in seiner kurzen Zeit bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wurde schnell zum Leistungsträger und hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Weil wir aber auch immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge behalten müssen, ist es in der aktuellen Situation bedauerlicherweise nicht möglich, Tobias längerfristig unter Vertrag zu nehmen", erklärt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann den Hintergrund der Personalie.

Der gebürtige Berliner Reichmann, der am 27. Mai seinen 36. Geburtstag feiert, hat keine Anlaufzeit gebraucht, zeigte im Löwen-Trikot auf Anhieb, welche Klasse in ihm steckt. "Viele Vereine in der Handball-Bundesliga haben ein massives Problem mit ihren Siebenmeterschützen. Die Rhein-Neckar Löwen hatten eins, bis Tobi Reichmann kam. Auch andere Mannschaften haben damit zu kämpfen. Das haben wir nicht, wir haben Hans Lindberg und der macht die alle rein", hatte zuletzt Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar betont.

"Sehr gerne wäre ich bei den Löwen geblieben. Ich habe mich hier direkt sehr wohl gefühlt und konnte mir schon bald vorstellen, nicht nur für ein halbes Jahr auszuhelfen. Auf der anderen Seite habe ich Verständnis für die Lage der Löwen und weiß aus sehr offenen und ehrlichen Gesprächen, dass ein längerfristiges Engagement gerade nicht möglich ist ", sagt Tobias Reichmann, der seine aktive Handballer-Karriere bestenfalls bei einem anderen Club in der Handball-Bundesliga fortsetzen möchte.

Unter anderem benötigen die Füchse Berlin nach der Verletzung von Valter Chrintz und dem Abschied von Hans Lindberg eventuell noch einen weiteren Spieler auf der rechten Außenbahn, auch der HSV Hamburg ist nach dem Abschied von Thies Bergemann nur noch einfach besetzt, Frederik Bo Andersen hat aktuell keinen Backup.

In bis dato 13 Liga-Spielen für die Löwen hat Tobias Reichmann 70 Treffer erzielt, rund die Hälfte davon vom Siebenmeterstrich, und kommt dabei auf eine Trefferquote von knapp 77 Prozent. Ähnlich starke Werte weist der dreimalige Champions-League-Sieger und Europameister von 2016 in der EHF European League auf, wo er für die Löwen in 10 Partien 47 Mal getroffen hat. Mit rund neuneinhalb Stunden Einsatzzeit ist er schon sechstbester Torschütze und hat bei den Löwen den besten Torschnitt (5,4/2,8 Tore pro Spiel).