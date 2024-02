Tobias Reichmann bestreitet erstes Pflichtspiel für die Rhein-Neckar Löwen

Es war einer der großen Überraschungstransfers in diesem Winter: Die Rhein-Neckar Löwen verpflichteten Ex-Nationalspieler Tobias Reichmann. Beim Viertelfinalaus im DHB-Pokal bestritt der Rechtsaußen sein erstes Pflichtspiel.

Auf der einen Seite sieben Treffer, eine Quote von 70 Prozent und auf Anhieb der beste Torschütze für seine (neue) Mannschaft, aber auf der anderen Seite eine deutliche 24:34-Niederlage und das Aus im Pokal: Tobias Reichmann hat sein erstes Pflichtspiel für die Rhein-Neckar Löwen absolviert.

"Ich freue mich riesig, wieder die Chance zu bekommen, noch einmal zu spielen", betonte Reichmann, der seit Sommer vertragslos war, am Dyn-Mikrofon. "Es hat einen Riesen-Spaß gemacht, nur nicht mit dem Ergebnis, da hätte ich mir etwas anderes gewünscht."

Bis zum 13:13 (20.) hielt der Titelverteidiger in einer Wiederauflage des Pokalfinals von 2023 mit, dann setzten sich die Magdeburger ab. "Wir haben viel zu viele technische Fehler gemacht", bilanzierte Reichmann. "Es waren einfache Fehler, die von Magdeburg gnadenlos ausgenutzt wurden. Sie haben drei, vier Tore ins leere Tor gemacht." Man habe den SCM förmlich "eingeladen, leichte Tore zu machen", ärgerte sich Reichmann.

Persönlich avancierte der Rechtsaußen mit sieben Toren auf Anhieb zum besten Werfer. "Ich muss mich wieder an den Rhythmus gewöhnen, daher brauchte ich nach 10 Minuten eine Pause", erklärte er mit einem Schmunzeln. "Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin und gut ins Training reinkomme und dann wird es auch besser."

Das erste Spiel in der 1. Bundesliga für die Löwen - und seinen 286 Einsatz in der deutschen Beletage insgesamt - wird Reichmann am Sonntag beim TBV Lemgo Lippe bestreiten (16:30 Uhr, live bei Dyn). Der Vertrag des 35-Jährigen, der in seiner Karriere dreimal Champions-League-Sieger und zweimal Deutscher Meister wurde, läuft bis Saisonende.

"Ich hoffe natürlich, dass ich viel spiele und mich noch einmal zeigen kann", blickte der Europameister von 2016 auf die kommenden Monate voraus. "Vielleicht geht dann noch etwas im Sommer irgendwoanders. Ich fühle mich fit und hätte noch Lust auf Handball."