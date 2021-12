Tkachuks erster Karriere-Hattrick: Ottawa bezwingt Meister Tampa Bay

Für eine Überraschung in der NHL sorgte Ottawa. Die Senators schickten den formstarken Meister Tampa Bay mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Matchwinner war Dreierpacker Brady Tkachuk.

Kann sein Glück kaum fassen: Dreierpacker Brady Tkachuk. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nach 13 Minuten sorgte Josh Norris im heimischen Canadian Tire Centre für die Führung der Kanadier gegen den zuletzt fünfmal siegreichen Lightning. Mit einem 1:0 ging es in das zweite Drittel, ehe die Show von Brady Tkachuk begann. In der 24. Minute nutzte er ein Zuspiel des deutschen Sturmjuwels Tim Stützle in Überzahl zum 2:0, nur zwei Minuten später war Tkachuk erneut im Powerplay erfolgreich.

Zweimal Überzahl, einmal Empty Net: Tkachuks Hattrick

Doch damit nicht genug. Tampa Bay nahm in der Schlussphase den Torhüter vom Eis und lief in einen Konter. Den vollendete Tkachuk mit Treffer Nummer drei ins leere Tor (57.). Der erste Karriere-Hattrick des Kapitäns der Senators war damit perfekt - und auch der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen von Ottawa.

Der 19-jährige Stützle steuerte beim Erfolg des Teams aus Kanadas Hauptstadt seinen zehnten Assist in der laufenden Saison bei und steht nun bei 13 Scorerpunkten.

Trotz Aufholjagd: Ottawa bleibt unten stecken

Die Senators setzten zwar ihre Aufholjagd fort, gehören nach dem schlechten Saisonstart aber mit nur 17 Punkten aus 25 Spielen immer noch zu den schlechtesten Teams der Liga. Für Tampa Bay bleibt in der Eastern Conference trotzt der Pleite ganz oben dabei.