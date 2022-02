Titze-Debüt geglückt: Scharkowski reißt die Tür zur Meisterrunde für Victoria Hamburg weit auf

Die Tür zur Meisterrunde der Oberliga Hamburg steht für den SC Victoria Hamburg nun sperrangelweit offen. Am vergangenen Dienstagabend feierte "Vicky" beim Trainer-Debüt von Sören Titze einen 3:0-Heimsieg über den FC Union Tornesch.

Erst große Anspannung, dann Gewissheit. Der SC Victoria Hamburg steht mit großer Wahrscheinlichkeit in der Meisterrunde der Oberliga Hamburg. Beim Trainer-Debüt von Sören Titze - Ex-Coach und Ex-Profi Marius Ebbers musste eine Woche zuvor seinen Hut nehmen - feierte "Vicky" einen glanzlosen 3:0-Heimsieg über das Tabellenschlusslicht FC Union Tornesch.

Scharkowski lässt die Bank beben

Nach einer klaren Geschichte sah es am Lokstedter Steindamm zunächst aber nicht aus. Die Hausherren, zwar von Beginn an spielbestimmend, taten sich gegen die vielbeinige Union-Defensive enorm schwer. Die erste nennenswerte Chance für den SCV ließ rund zehn Minuten auf sich warten. Nach einer Ecke landete der Ball vor den Füßen von Lesley Kusi Karschau. Der gelernte Innenverteidiger zimmerte den Ball aber über den Gäste-Kasten. In der Folge kombinierten sich die Hausherren immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen, etwa in Minute 31, als Eggert im Zusammenspiel mit Scharkowski in den Strafraum vordringen konnte. Wie so oft in der Anfangsphase fehlte dem SCV-Angriff aber die Geradlinigkeit in den Offensiv-Aktionen. Ein Konter in der 35. Minute brachte das Abwehrbollwerk der Gäste schließlich zum Einsturz und ließ die Bank - inklusive Sören Titze - erbeben. Eggert trieb die Kugel bis an den Sechzehner, wo er auf Pressel querlegte. Dieser bediente wiederum Nick Scharkowski, der das Leder aus rund zehn Metern ins lange Eck hämmerte. Die Gäste, sichtlich geschockt von dem Gegentreffer, konnten gar nicht so schnell schauen, da erhöhten die Gäste schon auf 2:0. Diesmal durfte sich der wenige Minuten zuvor noch als Vorlagengeber glänzende Pressel selbst in die Torschützenliste eintragen. Ein Branco-Freistoß landete punktgenau auf dem Schädel des Mittelfeldakteurs, der die Kugel über die Linie drückte (38.).

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie ein wenig, ohne dass Victoria Hamburg jedoch zu einem kurzen Zeitpunkt die Kontrolle zu verlieren drohte. Ein Strafstoß in Minute 56 sorgte schließlich für die Entscheidung. Ernst war zuvor von Gäste-Keeper Weiß abgeräumt worden. Vom Punkt scheiterte Scharkowski zwar zunächst noch, beim Nachschuss hatte er keine Probleme mehr, den Ball am machtlosen Keeper vorbei über die Linie zu schieben. Dann war Schluss. Alles in allem ein hochverdienter Heimsieg für die Victoria, die gegen äußerst harmlose Gäste defensiv aber kaum gefordert wurde.

Ohne sich weit aus dem Fenster zu lehnen, darf der SCV, der mit 25 Punkten momentan auf Rang zwei logiert, nun durchaus mit der Teilnahme an der Meisterrunde rechnen. Damit die Victoria doch noch unter den Strich rutscht, bräuchte es nämlich ein höchst unwahrscheinliches Szenario, bei dem alle drei potenziellen Mitstreiter im Rennen um die Meisterrunde - HEBC Hamburg, TuS Osdorf und der TSV Buchholz - deutliche Siege einfahren, um die bessere Tordifferenz der Victoria auszuhebeln.