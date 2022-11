Titze-Aus bei Victoria Hamburg

Sören Titze ist ab sofort nicht mehr Trainer des Oberligisten Victoria Hamburg. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Sören Titze sei auf die Vereinsverantwortlichen zugekommen und habe aus privaten Gründen um Vertragsauflösung gebeten, schreibt die Victoria auf ihrer Homepage. Da alle Umstimmungsversuche vergebens gewesen seien, habe man seinem Wunsch entsprochen, auch wenn man diesen Schritt sehr bedauere und die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt hätte.

Die Victoria verliere mit dem 37-Jährigen "nicht nur einen außerordentlich kompetenten Trainer, sondern auch eine charakterstarke Persönlichkeit", heißt es im Text.

Das Heimspiel am Freitag, den 18. November, gegen den Niendorfer TSV im Stadion an der Hoheluft wird von Guido Weber und Nico Sorgenfrey betreut. Ein fester Nachfolger wird aktuell gesucht: "Die Verantwortlichen der Ligamannschaft beschäftigen sich mit möglichen Nachfolgern für das Traineramt." Victoria Hamburg rangiert in der Tabelle der Oberliga aktuell auf Rang sieben.