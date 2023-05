Titz zu Reporterin: "Jetzt hätten Sie mich fast auf dem falschen Fuß erwischt"

Der 1. FC Magdeburg ist im Aufwind. Nach zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen ist der Aufsteiger an diesem Sonntag in Heidenheim zu Gast - eine Aufgabe, bei der Magdeburg noch nie drei Punkte eingefahren hat. Ändert sich das jetzt?

Ist mit seiner Mannschaft am Sonntag in Heidenheim zu Gast: Christian Titz. IMAGO/PaetzelPress

Es waren gleich mehrere Komplimente, die Christian Titz seinen Spielern machte, als er vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag beim 1. FC Heidenheim über die Eindrücke sprach, die seine Mannschaft in den vergangenen Wochen hinterlassen hatte. Sie sei "stabiler geworden" und habe "weniger zulassen" als zuvor, auf der anderen Seite des Spielfelds aber auch "enorm viele Schüsse aufs Tor bringen" können.

Der Lohn: zehn Punkte im April und eine Tabellenkonstellation, die Magdeburg ohne Zugzwang auf die verbleibenden vier Saisonspiele blicken lässt. Der FCM steht neun Zähler vor Rang 16, von einem direkten Abstiegsplatz trennen ihn sogar zehn. Könnte es nun also im vierten Anlauf vielleicht sogar etwas werden mit dem ersten Sieg gegen Heidenheim?

"Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, deshalb hätten Sie mich jetzt fast auf dem falschen Fuß erwischt", entgegnete Titz der Reporterin, die ihn auf die Magdeburger Heidenheim-Statistik angesprochen hatte. Beim Last-Minute-1:1 im Hinspiel hatte der FCM einen Punkt geholt, das bislang einzige Gastspiel in der Voith-Arena ging im Oktober 2018 mit 0:3 verloren.

Sollte nun der erste Sieg gegen Heidenheim gelingen, würde Magdeburg auch dem Hamburger SV einen großen Gefallen tun, der sich mit dem FCH ein Rennen um den direkten Aufstieg liefert.

Die Rückschläge machen Magdeburg "ein Stück weit auch stark"

Dass seine Mannschaft in dieser Saison immer wieder Rückschläge verkraften muss, habe "bei den Jungs schon gezehrt", verrät Titz, kann der Situation aber auch etwas Positives abgewinnen: "Es macht uns ein Stück weit auch stark, weil wir wissen, wir müssen gegen Widerstände ankämpfen - und die Spieler haben die Bereitschaft dazu."

Auch am Sonntag wird Magdeburg eine Menge Gegenwehr erfahren, schließlich hat Heidenheim im Saison-Endspurt den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga vor Augen. Für den FCM heißt das: Er muss stabil sein, er muss wenig zulassen, und er muss viele Schüsse aufs Tor bringen. Wenn all das gelingt, könnte es tatsächlich etwas werden mit dem ersten Sieg gegen Heidenheim.