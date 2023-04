Titz: "Wir sind ein Stück weit selbst schuld"

Mit einem 2:2 in Regensburg hielt der FC Magdeburg den Jahn auf Distanz. Es hätten aber auch ein Sieg und damit sogenannte Big Points werden können.

"Dieser Punkt kann noch wichtig werden", resümierte der Regensburger Coach Mersad Selimbegovic nach einem am Ende aus Sicht des SSV glücklichen 2:2, das Kaan Caliskaner in der Schlussminute erzielt hatte. Mit 27 Punkten verbleibt der Jahn auf dem Relegationsplatz und hat damit Braunschweig und Bielefeld (beide 29) sowie auch den 1. FC Nürnberg (30, gleiche Tordifferenz) in Reichweite.

Wenn man das Spiel insgesamt betrachtet, muss man sagen, dass wir hier etwas liegen gelassen haben. Christian Titz

Magdeburg hat schon 32 Zähler eingesammelt und somit einen komfortablen Vorsprung auf den Jahn - statt fünf hätten es am Ende aber auch acht Punkte Abstand nach unten sein können. "Wenn man das Spiel insgesamt betrachtet, muss man sagen, dass wir hier etwas liegen gelassen haben", meinte Christian Titz. Eine Betrachtungsweise, die nachvollziehbar ist. Nach Baris Atiks traumhaftem Freistoßtreffer (11.) blieb der Aufsteiger am Ball, Regensburg hatte dem FCM wenig entgegenzusetzen und bekam den Ausgleich durch Silas Gnakas Eigentor (52.) geschenkt. Eine "Fehlabsprache" zwischen Verteidiger und Torhüter, wie der FCM-Coach konstatierte, der die Aktion schon abgehakt und sich bereits weggedreht hatte.

Fehlerkette führt zum erneuten Ausgleich

In der Schlussphase legte Magdeburg wieder zu und ging in Folge eines Atik-Freistoßes durch Daniel Elfadli erneut in Führung (81.). "Wir machen das 2:1 und hätten auch das 3:1 erzielen können", trauerte Titz weiteren Möglichkeiten in der Schlussphase hinterher. So kam es, wie es so oft passiert, wenn "der Gegner in dieser Liga den Sack nicht zumacht", wie Selimbegovic feststellte - die Gäste mussten den Ausgleich nach einer Aneinanderreihung von Fehlern schlucken: "Wir sind ein Stück weit selbst schuld, weil wir das an der Außenlinie nicht gut verteidigt haben, im Zentrum in der Überzahl waren und den Gegner frei zum Schuss kommen lassen", ärgerte sich Titz.

Auf dem Weg zum Klassenerhalt können die Magdeburger aber optimistisch bleiben. Auch wenn der FCM nicht gerade eine Heimmacht ist (4/3/6): Am kommenden Spieltag kommt das auswärtsschwache Schlusslicht Sandhausen (2/3/9) in die MDCC-Arena und es bietet sich die Möglichkeit, dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher zu kommen.