Titz: "Wir lassen uns nicht umwerfen"

Durch ein spätes Tor in Meppen holte der 1. FC Magdeburg den nächsten Dreier. Nach den zwei Niederlagen in Folge Ende September hat der FCM wieder in die Spur gefunden und setzt sich langsam aber sicher von der Konkurrenz ab.

In der 87. Minute rutschte der von Atik getretene Eckball über den Kopf von Tobias Müller in Richtung des zweiten Pfostens. Dort stand Innenverteidiger Alexander Bittroff, in der 27. Minute schon Torschütze zum Ausgleich, und knallte den Ball zum 3:2-Endstand ins Netz. Magdeburg gewann so das nun zweite Spiel in Folge, nach dem zuletzt überzeugenden 4:0 gegen Türkgücü München stand das Spiel beim SV Meppen aber lange auf Messers Schneide.

Wir haben die Moral, solche Spiele entscheiden zu wollen. Christian Titz

"Es war ein wirklich schweres Auswärtsspiel gegen einen sehr starken Gegner für uns heute. Nach dem 2:2 war es wirklich ein offenes Spiel. Aber wir haben uns nicht aufgegeben und an uns geglaubt, über das ganze Spiel war unser Sieg verdient", schätzte FCM-Coach Christian Titz die Partie ein. Man habe die Meppener aber nach der 2:1-Führung unnötig zurück ins Spiel gelassen: "Wenn wir vor der Pause auf 3:1 stellen, wäre das für uns ein Stück leichter geworden. Aber wir haben im Saisonverlauf schon gezeigt, dass wir uns nicht umwerfen lassen, wenn etwas gegen uns läuft. Wir haben eine Moral in der Truppe, solche Spiele noch entscheiden zu wollen", so Titz.

Eine große Rolle spielten in dieser Partie die ruhenden Bälle, alle drei Tore des Tabellenführers fielen nach Standards. Man trainiere diese mehrmals in der Woche, gegen Meppen seien diese Arbeit, gute Laufwege, gut getretene Bälle und etwas Spielglück zusammengekommen, freute sich Titz.

Magdeburg nun mit fünf Punkten Vorsprung

Mit dem zweiten Sieg in Serie konnte Magdeburg sich an der Tabellenspitze etwas absetzen, auch, weil die Konkurrenz teilweise die eigenen Hausaufgaben nicht erledigte. Hauptverfolger Borussia Dortmund unterlag Eintracht Braunschweig 2:4, der FCM hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz. Nach der schwierigen Phase vor einigen Wochen, in der Magdeburg zwei Niederlagen in Folge einstecken musste, scheint der Tabellenführer wieder in die Spur gefunden zu haben.

"Es gibt immer Phasen wo du mal zwei, drei, vier Spiele nicht gewinnst und mal eine Niederlage dabei ist. Dabei ist es wichtig, dass wir stabil bleiben, an uns glauben und unser Spiel durchsetzen", erklärte Titz. Auch Siege wie gegen Meppen seien wichtig und könnten der Mannschaft zeigen, dass auch Rückstände dazugehörten. "Wir haben Qualität und können bei so etwas zurückkommen."