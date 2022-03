Titz' Warnung vor dem Flutlichtspiel in Berlin

Tabellenführer Magdeburg wird nach der Pause bei Viktoria Berlin gastieren. Der FCM kann dann wohl wieder auf einen Leistungsträger zählen. Trainer Christian Titz mahnte dennoch.

Nach zuletzt zwei Remis in der Liga (ausgenommen der mittlerweile annullierten 1:2-Niederlage gegen Türkgücü München) soll beim 1. FC Magdeburg der Bock umgestoßen werden. Einen ersten Schritt machte der FCM bereits im Landespokal Sachsen-Anhalt: Dort wurde Verbandsligist BSV Ammendorf beim 10:0 am vergangenen Freitagabend keine Chance gelassen. Auf der Pressekonferenz vor dem Montagabendspiel (19 Uhr, LIVE! Bei kicker) bei Viktoria Berlin gab sich Titz daher zufrieden.

Bis auf Kath sind alle fit

Nicht nur aufgrund des Ergebnisses war der Magdeburger Trainer das. Endlich hätten seine Spieler Zeit zum Durchschnaufen gehabt und bis auf Florian Kath, der an einer komplizierten Achillessehnenverletzung leidet, seien alle fit.

Somit also auch Alexander Bittroff. Der Innenverteidiger feierte bereits im Pokal sein Comeback und könnte nach der Einwechslung nun erstmals seit seinem Ende Februar erlittenen Muskelfaseriss wieder in der Startelf stehen. "Wenn nichts dazwischenkommt, wäre er in der Lage, über die komplette Spieldauer gehen zu können", meinte Titz vielsagend.

In der in Berlin und generell "immer etwas anderen" Flutlichtatmosphäre dürfte der Innenverteidiger, der "uns weiterhilft, da er eine andere Form der Spielerföffnung hat und ein anderes Selbstverständnis, auf dem Platz aufzutreten", mithelfen, den ersten Liga-Sieg nach zwei Remis in Folge einzufahren. Genauso dürften die vielen Tore im Pokal für Selbstvertrauen gesorgt haben.

Titz sicher: Viktoria Berlin wird "alles reinwerfen"

Titz mahnte abschließend dennoch. Aufgrund der Konstellation (Viktoria Berlin steht als 16. nur knapp über dem Strich) erwartet der dann 51-jährige Coach einen tiefstehenden Gegner, der überall auf dem Platz "alles reinwerfen wird", da er "unbedingt Punkte braucht". Wenn der FCM aber an seinen Tugenden festhalte und in der Offensive mutig agiere, stünden die Chancen für Zählbares gut.