Titz warnt vor spielstarken Kölnern und erinnert an eine "wichtige Niederlage"

Der 1. FC Magdeburg ist noch nicht am Ziel, erst recht nicht nach vier Spielen ohne dreifachen Punktgewinn. Gegen Köln will der Drittliga-Primus das Ruder herumreißen.

Auch bei Viktoria Berlin hat es nicht gereicht, mit 1:2 verlor der FCM vergangenen Montag in der Hauptstadt, zugleich das vierte Ligaspiel in Serie ohne Sieg (das 1:2 bei Türkgücü München wurde inzwischen freilich annulliert).

Nun geht es gegen die andere Viktoria der 3. Liga, Köln kommt am Wochenende an die Elbe. Ein Gegner, der in der Tabelle zwar deutlich schlechter steht als der FCM, im ersten Duell Ende Oktober jedoch als 1:0-Sieger vom Platz ging.

Großer Vorsprung, haarsträubende Fehler

"Trotz der Niederlage war das Hinspiel für unser Selbstvertrauen und unser Spiel gegen den Ball sehr wichtig", erinnerte sich Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag. "Viktoria Köln zählt zu den spielstärkeren Mannschaften der Liga, die versuchen, das Spiel aufzubauen und den Gegner hoch anzulaufen", so der Magdeburger Trainer über die Höhenberger.

So richtig besorgt muss Titz bei allen Warnungen vor dem Gegner nicht sein. Sein Team weist nach wie vor satte acht Punkte Vorsprung auf Platz drei auf, bei einem Spiel weniger. Doch zuletzt wurde mehrfach deutlich: Der Spitzenreiter leistet sich defensiv teilweise haarsträubende individuelle Fehler und lässt bei Gegentoren die Zuordnung vermissen. Offensiv fehlt hingegen die Kaltschnäuzigkeit aus den Monaten zuvor.

Im Samstagsspiel nicht mitwirken kann Florian Kath aufgrund von Achillessehnenproblemen.

"Die werden brennen wie eine Fackel"

Das Aufeinandertreffen mit der Viktoria wird vor vollen Rängen stattfinden. Wie der FCM am Freitag wissen ließ, wurden bisher rund 19.200 Tickets für das Spiel in der MDCC-Arena verkauft, davon 70 Karten an Gästefans. Kölns Trainer Olaf Janßen äußerte Vorfreude auf Atmosphäre: "20.000 Zuschauer, eine tolle Stimmung, das macht den Fußball aus." Auf seine Mannschaft komme "ein maximal schweres Spiel" zu, so Janßen. Der FCM "werde brennen wie eine Fackel".