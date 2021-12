Titz vor Topspiel: "Wir müssen wirklich auf der Hut sein"

Vor dem Spitzenspiel in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Waldhof Mannheim warnte Magdeburgs Trainer Christian Titz vor dem spielstarken Gegner. Für die Zuschauer sei mit dem Kracher zum Jahresabschluss "alles perfekt angerichtet".

Christian Titz will mit dem 1. FC Magdeburg mit einem Sieg in die Winterpause gehen. imago images/Christian Schroedter

Nach dem ernüchternden 1:1 gegen den FSV Zwickau unter der Woche wartet am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) der Tabellendritte Waldhof Mannheim auf Spitzenreiter Magdeburg. FCM-Coach Titz warnte auf der Pressekonferenz vor der Partie vor einem starken Gegner: "Mannheim ist eine Mannschaft, die eine gute Vorrunde gespielt hat und die hinten raus spielstark ist. Extreme Stärken haben sie im Umschaltspiel, da sind sie für mich das beste Team der Liga. Sie lenken dich gut in die Zonen und packen dann zu. Sie bringen eine hohe Qualität mit, wir müssen wirklich auf der Hut sein." Vor allem einen Mannheimer hob Titz hervor: "Marc Schnatterer ist ein Spieler, bei dem du immer aufpassen musst. Er hat aus der Distanz bei seinen Schüssen hohe Qualität, auch bei den Standards, die er immer wieder gut reinspielt."

Titz hofft auf "volle Hütte"

Beim Spiel des Ersten gegen den Dritten könne man nicht um den Titel "Topspiel" herumreden, so der 50-Jährige, besser könne es für die Zuschauer zum Jahresabschluss nicht angerichtet sein. "Ich würde mir wünschen, dass wir die Hütte auch voll bekommen", schmunzelte Titz. Normalerweise fasst die MDCC-Arena in Magdeburg ca. 27.000 Zuschauer, aktuell besteht im Land Sachsen-Anhalt einen Obergrenze von 15.000. Für das Spiel gegen Mannheim sind bisher etwa 12.700 Tickets verkauft worden.

Im Nachhinein wissen wir, wie wichtig dieser Sieg war und auf was für einen starken Gegner wir getroffen sind. Christian Titz

Das Duell der beiden Teams am ersten Spieltag der Drittliga-Saison hatte der FCM mit 2:0 für sich entschieden, für den Trainer ein richtungsweisender Erfolg: "Die Hinrunde hatte für uns natürlich einen sehr positiven Verlauf. Ich weiß, wie wichtig ein positiver Saisonstart ist und im Nachhinein wissen wir auch, wie wichtig dieser Sieg war und auf was für einen starken Gegner wir getroffen sind. Es hat sich dann bei uns in der Mannschaft etwas gebildet und entwickelt, was von Stabilität geprägt war, was die Mannschaft in der ersten 19 Spielen wirklich sehr oft konstant auf den Platz gebracht hat."

Mit einem Dreier könnten die Magdeburger ihren Vorsprung auf Mannheim auf zehn Punkte ausbauen, Waldhof will mit einem Sieg den Abstand verkürzen und bestenfalls Konkurrent Eintracht Braunschweig von Rang zwei verdrängen. Die Löwen sind am Wochenende gegen den 1. FC Kaiserslautern im Einsatz.