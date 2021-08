Titz über Elfmeter: "Das muss normalerweise Gelb geben wegen Schauspielerei"

Gegen den 1. FC Saarbrücken musste der 1. FC Magdeburg die erste Saisonniederlage hinnehmen. Nach dem Spiel ärgerte sich Trainer Christian Titz über eine folgenschwere Szene - und nahm seine Spieler in die Pflicht.

Also doch: Der 1. FC Magdeburg kann noch verlieren. Nach dem überraschend starken Auftakt in die neue Saison (drei Siege, ein Remis) unterlag der FCM beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2 und muss die erste Saisonniederlage verkraften - und das, obwohl die Gäste früh führten.

Bereits nach acht Minuten erzielte der bei Magdeburg brillierende Baris Atik das 1:0 und sammelte seinen fünften Scorerpunkt der Saison. Mit der Führung ging es für die Mannschaft von Christian Titz in die Pause. Doch in der Folge nahm die Pleite ihren Lauf. "Wir gaben in der 2. Halbzeit das Spiel aus der Hand, was nicht notwendig war", konstatierte Titz nach der Partie bei "MagentaSport". Seine Mannschaft sei "schludrig in den Zweikämpfen" gewesen, hätte "unheimlich viele Fehlpässe" gespielt. Das nüchterne Fazit: "Die Art, wie wir heute Fußball gespielt haben, war nicht gut."

Saarbrückens Doppelschlag - und Magdeburger Enttäuschung

Innerhalb von vier Minuten drehte Saarbrücken in der zweiten Hälfte das Spiel. Zunächst markierte Adriano Grimaldi den Ausgleich (65.). In der 68. Minute ereignete sich dann die spielentscheidende Szene: Vor dem Strafraum kreuzte Saarbrückens Minos Gouras Andreas Müllers Laufweg und ging im Sechzehner zu Boden. Schiedsrichter Robert Kampka zeigte auf den Punkt. Robin Scheu verwandelte sicher (69.). Der leichte Kontakt fand jedoch kurz vor dem Strafraum statt - Freistoß wäre also die richtige Entscheidung gewesen.

Grimaldi hat schon während des Elfmeters gesagt, das ist keiner. Magdeburgs Andreas Müller nach der Partie

"Das muss normalerweise Gelb geben für den anderen Spieler wegen Schauspielerei", befand Titz, nachdem er die Aktion nach dem Spiel nochmal sah. Die selbe Meinung teilte auch Müller - wie zwei Saarbrücken-Spieler. "Grimaldi hat schon während des Elfmeters gesagt, das ist keiner", erklärte der FCM-Mittelfeldspieler. "Und Gouras hat gesagt, ich habe nichts gespürt. Hat's ausgenutzt, dass ich ihn gekreuzt habe. Er hat auch gesagt, dass es kein Elfmeter war."

Auf der Pressekonferenz nach der Partie fand der Trainer dann versöhnlichere Worte: "Ich bin immer weit davon entfernt, den Schiedsrichter zu attackieren, weil ich weiß, wie schwer es ist, die Situation zu erkennen." Vielmehr müsse sich seine eigene Mannschaft steigern. Bereits am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Wehen Wiesbaden hat die Titz-Truppe die Chance dazu.