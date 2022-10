Titz steht im Fokus - nicht nur wegen seiner Rückkehr zum HSV

Wenn der 1. FC Magdeburg am Sonntag beim Hamburger SV antritt, steht Christian Titz im Fokus. Das hat aber nicht nur mit seiner Rückkehr in den Volkspark zu tun.

Kehrt mit dem FCM am Sonntag nach Hamburg zurück: Christian Titz. picture alliance

0:1 beim SV Sandhausen, 0:2 gegen Eintracht Braunschweig: Zuletzt hat Magdeburg zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. So steht der Aufsteiger nach den ersten zwölf Spielen mit zehn Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Ein Status quo, der manch einen in dieser Woche veranlasst hat, Vergleiche zu Jens Härtel zu ziehen.

Der 53-Jährige hatte den FCM 2018 - wie Titz in diesem Jahr - aus der dritten in die zweite Liga geführt, war dann aber im November nach vier Niederlagen in Folge von seinen Aufgaben entbunden worden.

Auch jetzt ist eine gewisse Unruhe im Umfeld vernehmbar - was Titz aber, wie er dem MDR offenbart hat, in Teilen auch verstehen kann. "Leider ist es uns zu selten gelungen, Tore zu erzielen", sagt Magdeburgs Coach, "ich bin aber sehr weit davon entfernt zu sagen, dass wir keine Mittel haben, die Spiele zu gestalten."

Zumindest am Sonntag dürfte das auch nicht der Auftrag sein, wenn der FCM beim Hamburger SV zu Gast ist. Ein Spiel, das Titz trotz der angespannten Lage mit Vorfreude erfüllt. Es gebe "ganz viele Leute", sagte Magdeburgs Coach gegenüber Vereinsmedien, "die mich angesprochen haben, ob wir uns treffen können".

Vom Nachwuchs- zum Profi-Trainer

Im Sommer 2015 war Titz einst als Nachwuchstrainer beim HSV eingestiegen, später übernahm er die zweite Mannschaft und im März 2018 schließlich die Profis. Den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga des damaligen Dinos konnte er zwar nicht verhindern, dennoch leiteten die Verantwortlichen den Neuanfang mit ihm ein. Im Oktober, nach fünf Punkten aus fünf Spielen, musste Titz gehen - inzwischen steht er nach einer Zwischenstation bei Rot-Weiss Essen seit gut eineinhalb Jahren in Magdeburg an der Seitenlinie.

Nun kehrt Titz an seine frühere Wirkungsstätte zurück und trifft erstmals überhaupt auf den HSV und "viele alte Gesichter". Ob sie es sind, die nach den 90 Minuten strahlen - oder ob es eher Titz ist, das wird sich am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zeigen. Die Rollen sind jedenfalls klar verteilt: Magdeburg ist Außenseiter - und könnte die Punkte trotzdem gut gebrauchen.