Titz: Offensivspektakel? Nein, danke

Der 1. FC Magdeburg tritt beim SC Paderborn die zweite Auswärtsreise in Folge an. Mit welchem Konzept will Christian Titz die Tormaschine der Liga aufhalten?

Paderborn gegen Magdeburg, der heimstarke Erste (drei Spiele, drei Siege) empfängt am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) den Drittletzten oder auch die beste Offensive (20 Tore) begegnet der schlechtesten Defensive (17 Gegentreffer).

Eigener Ballbesitz als Taktik-Baustein

Die Ostwestfalen sind also klar in der Favoritenstellung. "Wir wissen, dass wir auf einen Gegner treffen, der Qualität in seinen Reihen hat", ist sich FCM-Coach Christian Titz bewusst. Für seine Schützlinge gelte es, den spielstarken Kontrahenten gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. "Wir dürfen aber auch nicht zu hoch verteidigen, da sie gefährlich sind, wenn sie mit langen Schlägen operieren." Sein Team müsse versuchen, die eigene Ballbesitzquote so hoch wie möglich zu halten, gab Titz einen weiteren Baustein seines Plans vor.

Dass man dazu in der Lage sei und dies ohnehin eher eine Charakteristik des eigenen Spiels sei, habe man in Kaiserslautern gezeigt. Auf ein Offensivspektakel wie auf dem Betzenberg (4:4) würde der 51-Jährige allerdings gerne verzichten: "Das habe ich als Trainer nicht vor", lachte Titz, um anzufügen: "Auf unserer Seite sehr gerne, aber nicht mit der Anzahl an Gegentoren."