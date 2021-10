Titz: "Offensiv-Feuerwerk? Am liebsten in eine Richtung"

Mit dem 1. FC Magdeburg und dem FC Viktoria Berlin treffen am 13. Spieltag die beiden offensivstärksten Teams der dritten Liga aufeinander. Auf seinen Top-Stürmer muss FCM-Coach Christian Titz jedoch verzichten.

Wer sich von Statistiken leiten lässt, kann sich beim Duell zwischen Magdeburg und Berlin auf ein Offensivspektakel freuen. 25 Tore in zwölf Partien hat der Tabellenführer in dieser Saison erzielt, 23 mal traf die Viktoria: Die beiden torfreudigsten Teams der Liga treffen aufeinander. "Es wäre schön, wenn es ein Offensiv-Feuerwerk wird, aber am liebsten nur in eine Richtung", schmunzelte Titz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Berlin (Samstag 14 Uhr LIVE! bei kicker). "Berlin ist kein Aufsteiger, wie sie oft wahrgenommen werden, sondern eine gefestigte Mannschaft. Ich glaube schon, dass es ein Spiel sein wird, bei dem zwei Mannschaften aufeinander treffen, die versuchen, nach vorne zu spielen." Viktoria sei im Angriff sehr gut besetzt, gute Torabschlüsse und ein starker Offensivdrang zeichneten die Berliner Stürmer aus.

Atik fehlt gelb-gesperrt

Auf den eigenen Offensivspezialisten muss der Magdeburger Trainer verzichten, Baris Atik holte sich am vergangenen Spieltag beim 3:2 -Erfolg in Meppen seine fünfte gelbe Karte ab. Der 26-Jährige konnte in dieser Spielzeit bereits sechs Tore und acht Vorlagen sammeln, mit diesen hervorragenden Werten führt er die Scorer-Liste der 3. Liga an. Titz sah den Ausfall eher gelassen: "Baris ist ein Spielertyp, den man so natürlich nicht eins zu eins ersetzen kann. Aber die Jungs die wir reinbringen, bringen trotzdem Qualität mit." Besagte Jungs, namentlich Florian Kath und Kai Brünker, seien laut Titz "eben andere Spielertypen". Ob Atik nur positionell ersetzt wird oder sein Fehlen auch taktisch aufgefangen werden soll, ließ der 50-Jährige noch offen.

Mit sechs Siegen aus den letzten acht Ligaspielen im Rücken geht Magdeburg in das Duell, die letzten drei Partien gewann man allesamt. Die Viktoria schwächelt nach einem überragenden Saisonstart, die letzten vier Ligaspiele brachten nur einen Punkt ein, zuletzt verlor man mit 1:2 gegen den VfL Osnabrück. Gegen den Tabellenführer soll nun die Trendwende gelingen.