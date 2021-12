Titz: Mölders und 1860 sind "gefährlich"

Vor dem Spiel gegen 1860 München ist der 1. FC Magdeburg gefestigter Tabellenführer der 3. Liga. Trainer Christian Titz sprach vor der Partie über den kommenden Gegner und den Münchener Topstürmer Sascha Mölders.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Münchenern (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) lobte FCM-Coach Titz den kommenden Gegner: "1860 ist eine Mannschaft, die oben mit dabei sein sollte", so der 50-Jährige. "Wir werden auf eine sehr gefährliche, kompakte und körperbetonte Mannschaft treffen. Das wird keine leichte Aufgabe."

Sascha Mölders ist der stärkste Zielspieler auf der Position. Christian Titz

Dass 1860 vor der Saison als Favorit gehandelt wurde, nun lediglich Platz neun belegt, hat für Titz wenig Aussagekraft: "Da wird nur erkennbar, wie ausgeglichen und schwer die Liga ist. Du kannst auch gut sein, aber Spiele trotzdem verlieren, weil andere Mannschaften auch ihre Waffen haben." Dementsprechend würde man auf eine sehr gute Mannschaft treffen, die "ihre Qualitäten hat".

Titz will "gut verteidigen"

Vor allem der physisch starke Münchener Stürmer Sascha Mölders könnte die Magdeburger vor Probleme stellen: "Mölders ist in der Liga, finde ich, der stärkste Zielspieler auf der Position", so Titz. "Wir müssen das gut verteidigen: Eng an ihm dran sein, aber auch für die zweiten Bälle gut gestaffelt stehen." Der 36-Jährige kam in der laufenden Spielzeit in 17 Partien bisher auf fünf Tore und vier Vorlagen für 1860.

Für den FCM geht es am Samstag auch darum, sich die Verfolger vom Leib zu halten. Die Konkurrenz ist dicht gestaffelt, Rang drei und Platz sechs trennen nur drei Zähler. Magdeburg selbst hat vier Punkte Abstand auf die zweitplatzierten Mannheimer, zudem ein Spiel in der Hinterhand. Diese komfortable Situation will man bewahren.