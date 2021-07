Titz: "Jetzt lernen wir Magdeburg kennen"

Für den 1. FC Magdeburg steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nach entbehrungsreichen Monaten das erste Heimspiel vor Fans an. Cheftrainer Christian Titz freut sich auf seine stimmungsvolle Premiere.

Mit Rückenwind geht der FCM in das Heimspiel gegen Aufsteiger Freiburg II. Den Schwung aus der vergangenen Rückrunde nach der Amtsübernahme von Titz konnten die Elbestädter mit in die neue Saison nehmen. Beim Auftakt in Mannheim hatten Luca Schuler und Baris Atik schon nach neun Minuten den 2:0-Endstand herausgeschossen. Und nun kommt das Heimspiel, bei dem bis zu 15.000 Fans zugelassen sind. "Ich, und auch alle in der Mannschaft, freuen sich sehr", sagt Titz. "Für mich persönlich und alle Spieler, die das hier noch nicht erlebt haben, ist das so ein Gefühl: Jetzt lernen wir Magdeburg kennen."

Damit die Fans gleich etwas zu feiern haben, will der ehemalige HSV-Coach an die Leistung am 1. Spieltag anknüpfen. "Wir waren alle froh, dass wir einen guten Saisonauftakt hatten", sagt Titz, der die Mannheimer als eine unangenehme Mannschaft bezeichnet, "mit der noch einige Klubs ihre Probleme haben werden".

Titz verweist auf Vermeij und Flum

Die nun nach Sachsen-Anhalt kommenden Freiburger will der 50-Jährigen auf keinen Fall unterschätzen, schon alleine weil der SCF beim Auftakt gegen Wehen Wiesbaden (0:0) an seine dominante Spielweise der vergangenen Regionalliga-Saison angeknüpft habe. Vor allem hat der Gegner laut Titz mit Vincent Vermeij (kam noch nicht zum Einsatz) und dem gegen den SVWW eingewechselten Johannes Flum "noch zwei Spieler im Köcher, die eine hohe Qualität haben".

Auf Magdeburger Seite sind derweil neben dem verletzten Sebastian Jakubiak (Reha nach Achillessehnen-OP) die Einsätze von Tim Sechelmann (Muskelfaserriss), Nico Granatowski (Kapselverletzung) sowie den angeschlagenen Korbinian Burger und Luca Sliskovic fraglich.