Titz: "Genau das gemacht, was wir nicht wollten"

1:1 trennten sich Zwickau und Magdeburg am Mittwoch im Nachholspiel. Das Resultat stieß dabei Magdeburgs Trainer Christian Titz sauer auf, ebenso wie die Tatsache, dass seine Elf das tat, was sie nicht wollte.

"Wir müssen natürlich nach 30 Minuten mindestens 2:0 führen. Aber dann haben wir den Gegner mit dieser Spielart reingeholt", fasste Titz bei MagentaSport das Spiel zusammen. Mit "dieser Spielart" meint der 50-Jährige aber nicht die Art, wie seine Mannschaft normalerweise spielt und sieben der letzten acht Spiele gewonnen hat. Sondern: "Dass wir genau das gemacht haben, was wir nicht wollten: nämlich uns nicht auf die Körperlichkeit des Gegners einlassen mit den vielen kleinen Hebereien."

Nach der schnellen Führung und noch zwei großen Chancen auf das 2:0 schaltete der FCM in den Verwaltungsmodus um und tat dies in den ersten 45 Minuten auch noch recht gut, im zweiten Durchgang allerdings ging es dann doch einmal schief. "Ein vermeidbares Tor" aus Sicht von Titz, ein Eigentor nach schönem Freistoß.

Enochs: "Erleichtert bin ich nicht unbedingt"

Der Ausgleich rettete Joe Enochs' Abend und auch den des FSV Zwickau, "erleichtert" sei der Schwäne-Coach nach dem 1:1 aber "nicht unbedingt", ließ er wissen. Trotzdem sah 50-Jährige gute Ansätze seiner Mannschaft: "Nach der 25. Minute haben wir das gespielt, was wir eigentlich wollten - ein bisschen eklig sein, in der Mittelfeldzone die Zweikämpfe annehmen." Die zweite Halbzeit habe dann komplett seinen Jungs gehört. "Da hatte ich das Gefühlt, dass wir im Spiel drin waren und uns den Ausgleich verdient haben."

In der Tat ging das Remis über 90 Minuten gesehen völlig in Ordnung. Während im ersten Durchgang der FCM herbstmeisterschaftlich punktuell seine Klasse bewiesen hatte, kämpften sich die Sachsen nach dem Seitenwechsel zurück und ergatterten am Ende einen Zähler - zum siebten Mal schon holten die Schwäne nach Rückstand noch einen Punkt.

Enochs hofft am Samstag (14 Uhr, LIVE! Bei kicker) beim BVB II nun aber wieder auf drei Punkte: "Insgesamt sind wir schwer zu schlagen bei vier Niederlagen. Aber vier Siege sind auch zu wenig, um noch mehr Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen zu bekommen." Fünf Punkte vor den Abstiegsrängen sind die Zwickauer mit 23 Zählern auf Platz 13.

Ligaprimus Maximus hat seinen Vorsprung auf Braunschweig und Rang zwei dagegen auf sechs Zähler ausgebaut und erwartet am Sonntag (13 Uhr, LIVE bei kicker) Waldhof Mannheim zum Topspiel.