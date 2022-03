Titz erwartet Türkgücü "hochmotiviert"

Selbst souveräner Tabellenführer, der Gegner nach Stellung eines Insolvenzantrages schwer angeschlagen: Der 1. FC Magdeburg steht vor einer auf dem Papier eher niedrigen Hürde.

Am Samstag reist der FCM-Tross nach Süden, es geht nach München zu Türkgücü, das vor einem Abzug von elf Punkten, vielleicht sogar vor dem vorzeitigen Rückzug aus dem Drittliga-Spielbetrieb steht. Die Vorzeichen vor diesem Duell sind also glasklar.

Und dennoch sieht Christian Titz das Ganze nicht als Kaffeefahrt ins Olympiastadion an. Die Bördestädter wollen sich vor wohl rund 1500 eigenen Fans kaum blamieren. Nein, die Lage bei Türkgücü spiele "keine Rolle", so der Gästetrainer, der sich wünscht, dass die Münchner "die Saison auch beenden. Alles andere wäre Wettbewerbsverzerrung." (So sähe die Tabelle aktuell aus, würde man die Spiele der Münchner herausrechnen.)

Wobei: Würde Türkgücü im Frühling aus der Spielwertung genommen, würden Magdeburg zwar die drei Punkte aus dem Hinspiel genommen (4:0). Doch der Gruppe der FCM-Jäger erginge es nicht besser.

Dennoch will Titz in München nicht experimentieren. "Es geht um drei Punkte, die wir unbedingt für uns holen wollen. Der Fokus ist komplett auf München. Wir treffen auf eine hochmotivierte Mannschaft mit vielen guten Individualisten, die mit Sicherheit alles reinwerfen werden." Türkgücü sendete zuletzt trotz der akuten Probleme mit einem 1:0-Sieg in Dortmund auch ein Lebenszeichen, das die Magdeburger Sinne sicherlich zusätzlich geschärft hat.

Nächste Chance für Burger?

Verzichten muss Titz am Samstag auf Luca Schuler (Gelb-Sperre), Alexander Bittroff (Muskelfaserriss in der Wade) und Florian Kath (Entzündung der Ferse).

Für Bittroff dürfte erneut Korbinian Burger in die Anfangsformation rücken, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Über seine aktuelle Situation macht sich die 1,89-Meter-Abwehrkante Gedanken: "Es freut mich natürlich, dass ich zurzeit, wenn einer gefehlt hat, reingekommen bin, dass ich spielen und Minuten sammeln konnte."

Die restlichen Spiele der Saison sieht Burger als Bewerbungsrunde, sagt zu seiner Zukunft: "Mein Vertrag läuft aus. Das ist auch immer eine Situation, in der man sich vielleicht mit guten Spielen empfehlen kann." Nun wartet er, was die in den nächsten Wochen anstehenden Gespräche bringen werden.