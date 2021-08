Titz erwartet Gegner, der "Euphorie und Leichtigkeit mitbringt"

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der 1. FC Magdeburg in Havelse. Nach dem Pokal-Aus gegen St. Pauli will die Mannschaft an den guten Saisonstart anknüpfen und weitere Punkte einfahren.

Warnte vor dem TSV Havelse und zieht das Positive aus den letzten Spielen: Christian Titz picture alliance / Eibner-Pressefoto