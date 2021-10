Titz: "Ein ganz anderer Fußball"

Vor dem Spiel gegen Türkgücü München am heutigen Montagabend zeigt sich Christian Titz zufrieden mit der Gesamtsituation beim 1. FC Magdeburg. Der Cheftrainer warnt jedoch vor einer umgekrempelten Münchner Mannschaft.

Die Situation des 1. FC Magdeburg vor dem Spiel gegen Türkgücü München am elften Spieltag der Drittliga-Saison ist für Trainer Christian Titz zufriedenstellend. Trotz zuletzt zwei Niederlagen in Folge kann man mit einem Sieg die zweite Mannschaft des BVB sowie Waldhof Mannheim hinter sich lassen und mit 22 Punkten die Tabelle wieder anführen. Mit Türkgücü wartet am Montagabend ein alter Bekannter. Vor knapp acht Monaten waren die Münchner der erste Test für Titz als Magdeburger Trainer, das Duell damals ging mit 1:2 verloren. Seitdem habe sich jedoch viel verändert, so Titz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Damals sind wir nach München gefahren, hatten zwei Trainingseinheiten und waren komplett im Abstiegskampf. Heute haben wir uns stabilisiert und im Saisonverlauf schon gut gepunktet. Wir sind auf jeden Fall gefestigter."

Das wird ein anderes Spiel, als wir es zuvor erwartet hätten. Christian Titz

Der 50-Jährige begrüßte zudem die lange Vorbereitungswoche, die zusätzliche Zeit sei gut genutzt worden. Die Konteranfälligkeit in den letzten beiden Spielen des FCM? Für Titz kein grundlegendes Problem: "In den Spielen, die jetzt verloren gegangen sind, haben wir grundsätzlich wenig Torchancen zugelassen, wir haben es nur individualtaktisch nicht gut verteidigt. Darauf haben wir in der Trainingswoche Wert gelegt." Neben einem reinen Zweikampftag habe man sich auch taktisch ausführlich mit dem eigenen Defensiv- und Anlaufverhalten auseinandersetzen können sowie Strategien für sehr tiefstehende Gegner eingeübt.

Passiv erwartet Titz Türkgücü jedoch nicht, vor allem durch die Neuverpflichtung von Trainer Peter Hyballa habe sich das Münchner Spiel grundlegend verändert: "Sie spielen auf eine ganz andere Art Fußball als zuvor. Er geht mit seinen Mannschaften aktiv ins Geschehen, das hat Türkgücü gegen Borussia Dortmund (2:1, Anm. d. Red.) direkt gezeigt. Sie sind hoch angelaufen und eine Mannschaft, die jetzt selber mal den Ball laufen lassen möchte. Nachdem man die Partie gesehen hat, wird das für uns jetzt ein anderes Spiel, als wir es zuvor erwartet hätten."

Ein neuer Rasen und einige Ausfälle

Beste Voraussetzungen für einen Heimsieg bietet auf jeden Fall der Untergrund, pünktlich für das Spiel gegen Türkgücü wurde in der Magdeburger MDCC-Arena ein neuer Rasen verlegt. Titz, darauf angesprochen, einst mit der Mäh-Höhe des Grüns unzufrieden gewesen zu sein, geht schmunzelnd davon aus, "dass wir auf einem sehr guten Rasenplatz spielen werden."

Ohne Verletzungssorgen kann der FCM nicht ins Spiel gegen die Münchner gehen. Ausfallen wird am Abend neben Mittelfeldspieler Leon Bell Bell auf jeden Fall Verteidiger Tim Sechelmann, der 22-Jährige reiht sich durch einen Innenbandriss im linken Knie in die Magdeburger Verletztenliste ein.