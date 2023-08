Titz: "Der Laptop ist ein modernes Arbeitsgerät"

Als punktgleicher Tabellenzweiter hinter dem HSV reist der ungeschlagene 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr) zum FC St. Pauli. Statistisch ein Angstgegner - ein Fakt, den FCM-Coach Christian Titz anders sieht.

Ja, natürlich stimme es, dass es für Magdeburg bislang in vier Duellen mit den Kiez-Kickern noch überhaupt nichts zu erben gab. Ein "St. Pauli-Trauma" gäbe es deshalb aber keineswegs, betont Titz auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Denn es sei eine neue Saison, es seien andere Formationen und zudem zieht der 52-Jährige das Positive aus den bisherigen Aufeinandertreffen, in denen sein Team oft gut ausgesehen habe.

Mit Tempo auch gegen St. Paulis Disziplin

Selbstverständlich sei es das Ziel, den Bock gegen St. Pauli umzustoßen. Titz weiß, dass mit den Hamburgern "eine der stabilsten Mannschaften" wartet und lobt den Gegner ob seiner Ausgewogenheit zwischen defensivem und offensivem, kreativen Spiel, seiner Disziplin sowie Variabilität mit Ball. Doch die Stimmung in seiner Mannschaft sei gut, der FCM-Coach verspürt den richtigen Mix zwischen Bereitschaft und Biss sowie Lockerheit. Und natürlich habe man mit Pokalerfolg und dem guten Liga-Start mit sieben Punkten aus drei Partien Selbstvertrauen getankt - auch Luca Schuler, der gerade in aller Munde ist, weil er in Pokal und Liga jeweils als Führungstorschütze in Erscheinung trat. Ein für Titz elementarer Faktor sei zudem auch die Sprintfreudigkeit seiner Schützlinge. "Sie ist wichtig, um Situationen auch zu späterem Zeitpunkt positiv zu gestalten, im Eins-gegen-eins. Es ist wichtig, im Tempo drin zu bleiben." Dies klappe aktuell gut, deshalb habe sich auch der Erfolg eingestellt.

Für seinen Gegenüber, Fabian Hürzeler, findet der FCM-Coach lobende Worte. Der 30-Jährige habe St. Pauli seit seinem Amtsantritt eine "neue Struktur" gegeben. Auch verteidigte Titz seinen jungen Kollegen ob des oft jungen Trainern zugewiesenen Attributs "Laptop-Trainer": "Unsere Welt hat sich verändert. Der Laptop ist ein modernes Arbeitsgerät, das zur Analyse heute einfach dazu gehört." St. Paulis positiver Weg fuße mit Sicherheit auch darauf, "weil Hürzeler mit den Spielern auf dem Trainingsplatz steht".

Zunächst aber soll Magdeburgs positiver Weg weitergehen, verdeutlicht Titz die Zielsetzung am Millerntor. Die Negativserie soll reißen, der Lauf von Schuler dagegen dürfe gerne halten, auch wenn er "nicht abergläubisch" sei. Vielleicht ja doch ein wenig: Schließlich sind die Sachsen-Anhalter auch dank der Treffsicherheit des Mittelstürmers bislang unbesiegt geblieben.