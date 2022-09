Titz: "Das Spiel müsste eigentlich zur Halbzeit für uns entschieden sein"

Nach der Niederlage bei Hansa Rostock hat sich Magdeburgs Trainer Christian Titz über die mangelhafte Chancenverwertung geärgert. Vertrauen in seine Mannschaft hat der Coach aber nach wie vor.

Eine Woche durfte der 1. FC Magdeburg vom Start einer kleinen Serie träumen, nach dem 2:1-Sieg gegen Fürth wollte der Aufsteiger im Ostduell bei Hansa Rostock nachlegen. Und tatsächlich legte Magdeburg ordentlich los in Rostock, kam zu guten Chancen, ließ diese aber allesamt ungenutzt. In Führung ging durch zwei Tore von Kai Pröger stattdessen Rostock - sehr zum Ärger von Magdeburgs Trainer Christian Titz.

Titz lobt die Spielkontrolle und bemängelt die Durchschlagskraft

"Es klingt ein bisschen kurios, aber das Spiel müsste eigentlich zur Halbzeit für uns entschieden sein", sagte Titz auf der Pressenkonferenz nach der Partie. "Wir haben das Spiel kontrolliert, haben mehrere hochkarätige Torchancen herausgespielt, diese aber nicht genutzt." Nach der Pause, so der Trainer, habe man weiterhin die Kontrolle gehabt, es habe jedoch an Durchschlagskraft gefehlt.

Große Chancen fehlten den Magdeburgern im zweiten Durchgang tatsächlich, nur in der Schlussphase erzielte Baris Atik den einzigen Treffer der Gäste zum 1:3 aus Magdeburger Sicht. Bis dahin war das Spiel allerdings längst entschieden, Lukas Fröde hatte zwischenzeitlich den dritten Rostocker Treffer markiert.

Nach der Länderspielpause wartet Regensburg

Dass Titz nun, da Magdeburg mit nur sieben Punkten im Tabellenkeller steckt, als Psychologe fungieren muss, glaubt er nicht: "Wir haben eine selbstbewusste, intakte Mannschaft. Wir müssen nur die Dinge abstellen." Die "Dinge" spricht Titz auch gleich direkt an: Ein Gegentor nach einem Eckball, eines nach einem Einwurf, "das haben wir nicht gut verteidigt".

Allgemein ist die Defensive des 1. FCM mit im Schnitt 2,4 Gegentoren pro Spiel die schwächste der Liga. Auch dran will Titz in der anstehenden Länderspielpause arbeiten. "Wir wollen die beiden Wochen nutzen, um hinten weniger zuzulassen und vorne konsequenter zu werden." Ob die Arbeit Früchte trägt, wird der Trainer dann am 2. Oktober (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sehen, wenn Jahn Regensburg zu Gast ist.