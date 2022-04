Titz: "Das ist uns so bisher nicht passiert"

Christian Titz hatte eindringlich gewarnt - aber vergeblich. Magdeburg konnte auch in Berlin nicht dreifach punkten. Eine völlig neue Situation für den Spitzenreiter.

Nach 90 umkämpften Minuten musste sich Magdeburg in Berlin geschlagen geben. Der noch souveräne Tabellenführer schaffte es auch im dritten Spiel in Folge - das Türkgücü-Spiel einbezogen sogar die vierte Partie - nicht, einen Sieg zu landen. Dabei hatte der Trainer noch gemahnt.

Ohne Erfolg. "Wir haben beim Freistoß eine klare Zuteilung, kassieren aber trotzdem das Gegentor", haderte Alexander Bittroff, der nach seinem Muskelfaserriss sein Startelf-Comeback feierte und den FCM als Kapitän aus Feld geführt hatte. Nach acht Minuten stand es so 1:0 für die Berliner. "Wiederholt haben wir eine Standardsituation nicht verteidigt", ärgerte sich auch Titz.

Magdeburg rannte in der Folge an, die Viktoria konzentrierte sich auf die Abwehrarbeit. "Jeder Gegner möchte in den letzten Wochen nur verteidigen und wirft gegen uns alles rein", erklärte Bittroff, so auch die Berliner.

Und die zeigten sich zudem äußert effektiv. Soufian Benyamina eröffnete den zweiten Durchgang direkt mit einem Tor. "Wir wollten in der zweiten Hälfte besser loslegen - aber dann kassierst du direkt das 0:2", konnte es Titz kaum fassen. "Wir haben dann die Linie verloren und waren nicht im Aufbauspiel drin - das ist uns so bisher nicht passiert. Die zweite Hälfte war nicht gut von uns."

Endet gegen Viktoria Köln das kleine Tief?

Das Ergebnis trotz des Anschlusstores von Kai Brünker auch nicht. 1:2, "nur" noch sechs Punkte vor Kaiserslautern, acht Zähler beträgt der Vorsprung noch auf den 3. Platz, der zu Aufstiegsspielen berechtigt. Gegen Viktoria Köln geht es am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) für Magdeburg nun darum, wieder in die Spur zu finden, um die immer noch gute Ausgangsposition nicht weiter zu verspielen.

