Titz: "Das Heft des Handelns in die Hand nehmen"

Im Abstiegskampf sind der FC Magdeburg und der Karlsruher SC beide aus dem Tritt geraten. Jetzt treffen die beiden Teams aufeinander.

Christian Titz verweigert nach drei Niederlagen in Serie und Platz 18 in der 2. Liga zwar nicht den Blick auf die Tabelle, möchte damit aber auch nicht unnötig Druck erzeugen. "Es geht auch darum, zu schauen, was wir gut gemacht haben", versucht der Coach seinen Spielern nicht nur ihre Fehler vorzuhalten. "Wir müssen versuchen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen", fordert er vor dem Duell mit den Badenern.

Der KSC hatte nach dem 11. Spieltag bereits 17 Punkte auf dem Konto, allerdings kam seither gerade mal ein weiterer Punkt dazu. Der Druck dürfte also hier wie dort immens sein.

"Karlsruhe ist eine Mannschaft, die nach einem etwas schwächeren Saisonstart gut gepunktet hat, dann aber wieder unten reingerutscht ist. Sie stehen kompakt und sind gefährlich bei Hereingaben von außen. Die Mannschaft kommt über Kampfgeist und fußballerische Qualität“, warnt Titz.

Doppeltorschütze Moritz Kwarteng fordert nach dem Fehlstart in Düsseldorf (2:3) eine Steigerung in allen Bereichen beim FCM. Vor allem effizienter müsse die Mannschaft sein. Allerdings wird Baris Atik (Gelbsperre) fehlen. Der Spielmacher ist mit seinen drei Treffern gemeinsam mit Cristiano Piccini der zweitbeste Torschütze der Magdeburger.