Titz: "Alle mit großem Engagement dabei"

Am Sonntag trifft der 1. FC Magdeburg auf Mitaufsteiger Kaiserslautern. FCM-Trainer Christian Titz legte in der Trainingswoche vor allem Fokus auf die Defensive.

Nach der 0:4-Niederlage bei Hannover 96 kritisierte Titz die Defensivarbeit seiner Mannschaft. Die Kritik scheint rechtzeitig vor dem Aufsteigerduell in Kaiserslautern (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) angekommen zu sein. “Mit dem Wissen, dass wir in dieser Woche daran arbeiten wollen, dass uns diese Dinge nicht mehr passieren, waren alle mit großem Engagement dabei", beschreibt Titz die Trainingswoche in der Pressekonferenz.

Der FCM-Coach wird auch am Sonntag den Blick auf die Defensive richten: "Was ganz entscheidend sein wird, ist, dass wir lange die Null halten." Darauf aufbauend sieht er die Chance, dass die Magdeburger "mit unseren dribbelstarken Spieler unsere Aktion bekommen."

An der offensiven Ausrichtung, die Magdeburg in der Vorsaison so erfolgreich gemacht hat, möchte Titz aber nicht rütteln: "Wenn wir Spiele gewinnen wollen, müssen wir auch Tore erzielen und das ist für uns ein Fakt, an dem wir festhalten wollen, dass wir nach vorne Torchancen herausspielen."

Atik braucht noch Zeit - Kann Schuler spielen?

Gegen Hannover konnte Luca Schuler nach überstandenen Syndesmoseriss sein Comeback feiern. "Lukas kam in einem wirklich guten Fitnesszustand, es ging jetzt darum fußballspezifisch zu trainieren. Er präsentiert sich gut", sagte Titz unter der Woche gegenüber dem Vereins-TV. Ob der Stürmer am Sonntag wirklich einsatzfähig ist, ist noch offen. Am Freitag trainierte Schuler als Vorsichtsmaßnahme wegen eines Schnupfens nicht.

Zu Baris Atik mochte Titz noch keine Prognose geben. "Es hat sich eine Entzündung gebildet und wir müssen noch warten, bis wir die Belastung steigern können", so der Trainer.