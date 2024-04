Title Update 13 für FC 24 legt reihenweise Rechner lahm

Eine kleine, aber feine Aktualisierung wollte EA SPORTS mit dem schmalen Titel Update 13 liefern. Für PC-Spieler wurde daraus jedoch ein großes Problem, für das die Community schnell eine Lösung fand.

Ein Trio an Karrieremodus-Fehlern stand im Fokus, als EA SPORTS jüngst Title Update 13 für FC 24 veröffentlichte. Probleme bei Verträgen, dem Tempo einiger Schwierigkeitsgrade der gegnerischen KI und Elfmetern sollten der Vergangenheit angehören. Angenehme Verbesserungen, mit denen der Entwickler zahlreichen PC-Spielern jedoch eine äußerst unangenehme Dreingabe mitlieferte.

Spielstart sorgt für Absturz

So beklagten sich nach installiertem Update zahlreiche User in den sozialen Medien über Probleme beim Starten des Spiels. "Wenn ich versuche, das Spiel zu starten, wird AntiCheat aktiviert, bevor alles einfriert und ein Bluescreen zu sehen ist, der in einem Neustart endet", fasst der Reddit-Account 'Th3_L0rD' die Probleme in einem Post zusammen. Lösungen? Zunächst Fehlanzeige, wie 'chiggafriedrice' in einer Antwort auf den Punkt brachte: "Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe versucht, das Spiel neu zu installieren, zu reparieren und es als Administrator auszuführen. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen kann."

So toxisch die FC-Community im Spiel bisweilen auch sein kann, zeigte sich in diesem Fall dann aber der Gemeinschaftsaspekt der Spielerschaft. So kamen einige User auf Reddit und X dem Problem sukzessive auf die Spur. Die Abstürze schienen nur Geräte mit Windows 11 zu betreffen. Zudem kristallisierte sich eine klare Tendenz heraus, dass Rechner mit integrierten Grafikkarten keine Probleme bereiteten. Wohl aber solche, die über diskrete oder dedizierte Grafikkarten verfügen. Bei diesen handelt es sich um Grafikprozessoren (GPUs), die nicht von vorneherein Teil der Hauptplatine sind, sondern über Steckplätze "zugeschaltet" werden und ausschließlich für die Grafik- und Anzeigeverarbeitung zuständig sind. In Gamingrechnern ist dies an der Tagesordnung.

Wie ihr FC 24 nach Title Update 13 auf dem PC spielt

Die Rahmenbedingungen abgeklärt, folgte dann auch tatsächlich eine Lösung für das Problem. So musste die Speicherintegrität aktiviert beziehungsweise neu aktiviert werden, falls sie bereits aktiviert war. Dazu müssen Betroffene in den Windows-Einstellungen den Menüpunkt "Datenschutz und Sicherheit" öffnen, in dem dann die Auswahlmöglichkeit "Windows-Sicherheit" gewählt werden muss. Nun geht es weiter in die "Gerätesicherheit", ehe unter "Details zur Speicherintegrität der Kernisolation" die Speicherintegrität der GPU aktiviert werden kann. Einmal aktiviert respektive de- und erneut aktiviert, ließ sich FC 24 nach einem Neustart des Rechners wie gewohnt starten.