Titelverteidigerin Meul lässt DM im Lead sausen - Paris 2024 im Fokus

Sportkletterin Hannah Meul startet nicht bei den deutschen Meisterschaften im Lead an diesem Wochenende. Die Titelverteidigerin hat einen anderen Fokus.

Hannah Meul erlebte bisher eine schwierige Kletter-Saison. Die 22-Jährige, 2022 noch das strahlende Aushängeschild der DAV-Frauen, musste nach ihren gelungenen Start in Asien gesundheitliche Rückschläge verkraften. Mehrwöchige Krankheiten und daraus resultierend frustrierende Wettkämpfe wechselten sich ab.

Auch in den vergangenen Tagen hatte die Frechenerin mit ihrer körperlichen Verfassung zu kämpfen: "Ich konnte zuletzt nicht so trainieren, wie ich wollte, weil mich nervende Gesundheitsthemen daran hinderten", schrieb sie auf Instagram.

Auf ihren Social-Media-Kanal ließ sie zudem wissen, dass es nun zwar aufwärts gehe, doch eine Teilnahme an der am Wochenende stattfindenden deutschen Meisterschaft im Lead (14./15. April) wolle sie trotzdem nicht denken. "Auf meine Gesundheit zu achten hat jetzt für mich oberste Priorität", so Meul, die im vergangenen Jahr mit einer souveränen Meisterschaft den nationalen Titel in dieser Disziplin einheimste.

Olympia-Teilnahme im Fokus

Ihr aktueller Fokus - "das Aufladen der Batterien und die Energie auch zu halten" - richtet sich nun eindeutig auf den europäischen Qualifikationsevent für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Diese kontinentalen Wettkämpfe in den beiden olympischen Disziplinen Bouldern und Lead finden vom 27. bis zum 29. Oktober im französischen Laval statt.

Das Qualifikationsevent bietet nach der Weltmeisterschaft in Bern Anfang August diesen Jahres die zweite Gelegenheit, sich ein Ticket für Paris 2024 zu sichern.

Meuls Olympia-Traum lebt schon ziemlich lange, wie sie Mitte Juni in einem kicker-Interview verriet: "Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist mein größter Traum, dafür tue ich alles. Das habe ich als Elfjährige schon in alle Freundschaftsbücher reingeschrieben. Ohne diesen Traum hätte ich nicht die Motivation, mich in jedem Training bis zum Äußersten zu pushen. Ich nehme jeden Schweißtropfen gerne mit, ich liebe den Schmerz, der damit verbunden ist."

