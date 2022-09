Titelverteidiger Wolfsburg nach Nürnberg

Am Sonntag wurde das Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen ausgelost. Titelverteidiger Wolfsburg reist zu Zweitligist Nürnberg.

Das Achtelfinale von Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Dietmar Hamann ausgelost, Ziehungsleiterin war Marie-Louise Eta, Assistenztrainerin der U 17-Juniorinnen des DFB.

Insgesamt befinden sich vier Zweitligisten unter den letzten 16 Teams, alle anderen zwölf Mannschaften spielen Bundesliga. Anders als in den beiden Runden zuvor werden die Paarungen nicht mehr in zwei regional getrennten Gruppen gelost.

Titelverteidiger VfL Wolfsburg tritt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Turbine Potsdam empfängt nach seiner Endspielteilnahme in der zurückliegenden Saison den 1. FC Köln zu einem von insgesamt fünf Erstliga-Duellen. So spielt unter anderem der FC Bayern beim MSV Duisburg. Carl Zeiss Jena und der SC Sand ermitteln in einem Zweitliga-Vergleich einen weiteren Viertelfinalteilnehmer.

Erst am vergangenen Montag war die 2. Runde mit der Begegnung des FC Ingolstadt gegen den FC Bayern München (0:7) abgeschlossen worden.

Das Achtelfinale wird vom 19. bis 20. November 2022 gespielt, im neuen Jahr ist das Viertelfinale für den 28. Februar und 1. März 2023 angesetzt. Die Halbfinalbegegnungen werden am 15./16. April 2023 ausgetragen, das Finale im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 18. Mai 2023.