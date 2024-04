Titelverteidiger Rune deklassiert: Struff stürmt in München ins Finale

Der deutsche Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff steht beim ATP-Turnier in München im Finale. Am Samstag bezwang er gleich zwei ehemalige Top-Ten-Spieler.

Jan-Lennard Struff hat nach einer glänzenden Doppelschicht am Samstag das Halbfinale des ATP-Turniers in München erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner gewann am Samstag zunächst das Viertelfainele mit 7:5, 6:4 gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada. Struffs Partie gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler war am Freitagabend beim Stand von 7:5, 3:1 zum Leidwesen des Deutschen wegen Dunkelheit abgebrochen worden - eine Nacht später ließ sich der Davis-Cup-Akteur den Vorsprung dann nicht mehr nehmen.

Nur wenige Stunden nach der Extraschicht stand für Struff bereits das Halbfinale des Sandplatzevents am Aumeisterweg auf dem Programm - und dort ließ Struff das nächste Ausrufezeichen folgen. Überraschend schnell und souverän fegte der 33-Jährige in nur 45 Minuten mit 6:2, 6:0 über den chancenlosen Holger Rune aus Dänemark hinweg und sicherte sich das Finalticket. "Das war ein perfektes Match", jubelte Struff im Anschlus. Rune, wie auch Auger-Aliassime ein ehemaliger Top-Ten-Spieler, hatte das Turnier in München im Vorjahr noch gewonnen.

Finale am Sonntag gegen Fritz

Struff steht damit in seinem vierten ATP-Endspiel, zum zweiten Mal nach 2021 ist das in München der Fall - ein Erfolg blieb ihm bislang verwehrt. In der bayerischen Landeshauptstadt kann er nach dem Aus von Topfavorit Alexander Zverev nun doch noch für einen Heimsieg sorgen.

"Ich versuche natürlich, das jetzt durchzuziehen und den Titel zu gewinnen", kündigte Struff an. "Ich werde alles geben." Wenn er seine Leistung aus dem Rune-Match wiederholen kann, dann hat er beste Chancen auf seinen ersten Titel.

Im Finale trifft Struff am Sonntag um 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker) auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, die aktuelle Nummer 15 der Welt. Der an Nummer drei gesetzte Kalifornier gewann sein Halbfinale am Samstag gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:3, 6:4 und greift nach seinem zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Garin hatte am Freitag noch den topgesetzten Hamburger Alexander Zverev bezwungen.