Titelverteidiger Mertesacker

Hart, aber fair! Das sollte auch das Motto für die Bundesliga- Stars sein. Klar, es geht um die Meisterschaft, ums internationale Geschäft, gegen den Abstieg - und um viel Geld. Doch die Profis sind auch Vorbilder und gerade deshalb müssen sie zeigen, dass Fairness mehr als ein Wort ist, dass man fair und erfolgreich sein kann. Zum zweiten Mal präsentiert Ihnen easyCredit - neben der Stadt Nürnberg und dem kicker einer der Sponsoren der "Deutschen Akademie für Fußballkultur" - in dieser Saison den Fairplayer des Spieltags und ab der zweiten Runde auch die Gesamtwertung.

Thomas Müller(Bayern München) imago

Fair geht vor! Hier präsentieren wir Ihnen die fairsten Spieler der Bundesliga. Bayern Münchens Offensivkraft Thomas Müller wurde erster Fairplayer der Bundesliga-Saison 2010/11. Der WM-Torschützenkönig 2010 knüpfte beim Bundesliga-Auftakt gegen Wolfsburg an seine tollen Leistungen in Südafrika an. Er führte 27 Zweikämpfe ohne einmal Foul zu spielen. Der erste Torschütze der Saison erhielt beim 2:1-Sieg über Wolfsburg zudem die kicker-Note 2. Müller verwies den Hamburger David Jarolim und seinen Teamkollegen Franck Ribery auf die Plätze.